اليوم السابع
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الخميس المقبل.. مكتبة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمى للعصا البيضاء

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 06:26 م
الخميس المقبل.. مكتبة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمى للعصا البيضاء
الإسكندرية - جاكلين منير

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تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مكتبة طه حسين للمكفوفين وضعاف البصر بقطاع المكتبات، احتفالية اليوم العالمى للعصا البيضاء، وذلك يوم الخميس القادم فى تمام الساعة الثانية ظهرًا بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بمنطقة أبوقير.

وتهدف الاحتفالية إلى إلقاء الضوء على مكفوفى مصر لنشر الوعى عن حقوقهم، وأهمية استخدام العصا فى حياة المكفوفين والسير بها بشكل آمن فى طريق ممهد، والمشاكل التى يواجهونها، وحث الجهات المعنية والمجتمع المدنى على القيام بدورهم وواجبهم تجاههم.

وتتضمن فعاليات الحدث هذا العام فقرات عديدة منها عرض تقديمى عن أهمية الذكاء الاصطناعى فى تطور العصا البيضاء، وكلمة عن دور العصا البيضاء فى حياة المعاقين بصريًّا (تجارب حياتية)، بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة التفاعلية بين المكفوفين وأقرانهم من المبصرين. هذا وسوف يتضمن الحفل أيضًا تكريم مجموعة من المتميزين فى المجالات المختلفة، وأخيرًا سيتم ختام اليوم بعرض مسرحى بعنوان (واحد / صفر)؛ من تقديم فرقة (عكس عكاس) للفنون والمسرح.

وتأتى الاحتفالية فى إطار دور مكتبة الإسكندرية الفعَّال والرائد لخدمة وتوعية فئات المجتمع المختلفة، حيث أنها تولى اهتمامًا خاصًّا بذوى الاحتياجات الخاصة من خلال الفعاليات المختلفة والأنشطة المقدمة بشكل مستمر لهم؛ لتشجيع القراءة وتنمية المواهب والمهارات الحياتية والفكرية لنشر الوعى والمعرفة كذلك تعليمهم المهارات اللازمة لتأهيلهم لسوق العمل، والاهتمام بالتعليم الإبداعى والتفاعلى والثقافى، حيث يتم توفير برامج وأنشطة ثقافية وورش عمل تفاعلية خلال العام لكافة فئات وأعمار ذوى الاحتياجات الخاصة، وأيضًا محاضرات عن بُعد ودورات تدريبية، هذا وبالإضافة إلى محاضرات توعوية وإرشادية لأولياء الأمور لكيفية التعامل مع أبنائهم من ذوى الاحتياجات الخاصة.

 

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اليوم العالمي للعصا البيضاء
 

 







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