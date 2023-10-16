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الجريدة الرسمية تنشر قرار "الوطنية للانتخابات" بإعلان المرشحين لانتخابات الرئاسة

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 02:06 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار "الوطنية للانتخابات" بإعلان المرشحين لانتخابات الرئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات
كتب سليم على

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نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأثنين، قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، رقم 24 لسنة 2023، بإعلان أسماء من تقدموا بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024.







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