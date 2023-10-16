الجريدة الرسمية تنشر قرار "الوطنية للانتخابات" بإعلان المرشحين لانتخابات الرئاسة

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأثنين، قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، رقم 24 لسنة 2023، بإعلان أسماء من تقدموا بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024.
الجريدة الرسمية تنشر قرار "الوطنية للانتخابات" بإعلان المرشحين لانتخابات الرئاسةالإثنين، 16 أكتوبر 2023 02:06 م
الهيئة الوطنية للانتخابات
كتب سليم على
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
تعرف على أمنية لـ دنيا سمير غانم تتمنى تحقيقهاالإثنين، 16 أكتوبر 2023 01:55 م
مسؤول فلسطينى: غزة تعانى أزمة حادة جدا فى مياه الشرب.. والفصائل تقصف بئر السبعالإثنين، 16 أكتوبر 2023 01:55 م
تجذب الاستثمار وتعزز حركة التجارة.. نواب يثمنون جهود الدولة فى تطوير الموانئالإثنين، 16 أكتوبر 2023 01:54 م
فيديو يوضح تفاصيل توفير محور جرجا عناء الانتقال عبر شرق وغرب النيل بين مدينتينالإثنين، 16 أكتوبر 2023 01:53 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة