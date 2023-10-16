الجريدة الرسمية تنشر قرار "الوطنية للانتخابات" بإعلان المرشحين لانتخابات الرئاسة

كتب سليم على

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأثنين، قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، رقم 24 لسنة 2023، بإعلان أسماء من تقدموا بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024.