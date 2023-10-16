التنمية المحلية: 34 مليون جنيه مبيعات وتعاقدات المنتجات بمعرض "تراثنا"

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريرًا من المكتب التنسيقى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج، حول النتائج التى حققها جناح البرنامج خلال مشاركته للعام الرابع على التوالى فى معرض "تراثنا 2023 " للحرف اليدوية والتراثية والذى عقد تحت رعاية الرئيس السيسى، بقاعة 4 بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس واختتم فعالياته منتصف شهر أكتوبر الجاري.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن مبيعات العام الحالى بلغت أكثر من 14 مليون جنيه ما بين مبيعات للعارضين والحرفيين أثناء أسبوع المعرض، بالإضافة إلى تعاقدات سيتم تسليمها بلغت قيمتها 20.5 مليون جنية خلال الفترة المقبلة، حيث حقق تكتل الفركا مبيعات بـ 2.4 مليون جنيه، وتكتل الفخار 632 ألف جنيه، بينما بلغ حجم مبيعات تكتل التلى 4.2 مليون جنيه، و6.3 مليون جنيه لتكتل النسيج.

وقال وزير التنمية المحلية أن جناح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر شهد على مدار فترة المعرض إقبالًا كبيرًا من زائرى المعرض، حيث استقبل الجناح العديد من الزوار الذين تنوعوا بين أصحاب محلات وجاليريهات وتجار جملة من محافظات القاهرة والإسكندرية والأقصر كما زار الجناح هيئة التعاون الدولى اليابانية ( چايكا) JAICA، بالإضافة إلى عدد من رجال الإعلام والمؤثرين على صفحات التواصل الاجتماعى، وأبدوا جميعًا إعجابهم وانبهارهم بجودة المنتجات والمشغولات الحرفية واليدوية المعروضة لحوالى 40 مكان عرض من ورش تكتلات الفركا والفخار بقنا والنسيج والتلى بسوهاج من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر. حيث تميزت بجودة عالية وصناعية يدوية وخامات طبيعية مصرية.

وأضاف اللواء هشام آمنة: كما شرف جناح البرنامج بزيارة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى وقام بتفقد الجناح ولقاء المنتجين أعضاء التكتلات، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بمحافظات الصعيد والذين طالبوا بنقل تجربة دعم التكتلات الاقتصادية فى قنا وسوهاج لمحافظاتهم.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن إجمالى المساحة المخصصة لعارضين البرنامج من أعضاء التكتلات 240 متر مربع، مما عكس التطور الإيجابى من حين نسبة وحجم المشاركة والتطور النوعى من حيث الأنشطة والتدخلات السابقة، لافتًا إلى أن مشاركة تلك التكتلات فى المعرض ساعدت فى عملية التسويق والتى كانت أهم مطالب الحرفيين سواء تسويق التكتلات نفسها وأعضائها وتقديمهم بالشكل اللائق تنمويًا وتجاريًا أو من خلال تسويق المنتجات نفسها وتعريف الجمهور ومجتمع الأعمال بها، مشيرًا إلى أن أعضاء تلك التكتلات خلفهم قاعدة كبيرة من الحرفيين وأسرهم وكانوا جميعًا يرغبون فى الحصول على فرصة لزيادة الدخل بما يساهم فى زيادة فرص العمل.

وأكد اللواء هشام آمنة، على أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يقوم بتنفيذ خطة عمل متكاملة لدعم وتطوير 10 تكتلات اقتصادية بقنا وسوهاج وهى تكتلات العسل الأسود والفركا والطماطم والشمر والفخار بمحافظة قنا وكذلك تكتلات الأثاث والتلى والبصل والصناعات النسيجية بأخميم والفاصوليا الخضراء بسوهاج، بالإضافة إلى 4 تكتلات بمحافظتى أسيوط والمنيا وهى الرمان والنباتات الطبية والعطرية بأسيوط والعسل الأسود والنباتات العطرية والطبية بالمنيا، حيث يعمل البرنامج على تنمية وتعزيز هذه التكتلات ودعم التنافسية والتنمية الاقتصادية ووضع خطة استراتيجية لكل تكتل وتهيئة بيئة الأعمال لزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل بما يتماشى مع توجيهات رئيس الجمهورية لإعطاء الأولوية والدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى الدور الهام الذى تلعبه منصة "أيادى مصر" التى أطلقتها الوزارة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى للتسويق الإلكترونى للمنتجات فى دعم وتمكين المرأة والشباب لتسويق المنتجات والحرف اليدوية والحرفية على الإنترنت حيث تم ربط العارضين على المنصة، وعرض مجموعة مختارة من منتجات التكتلات وتسويقها داخليًا وخارجيًا، كما تم توفير شاشات عرض تفاعلية للمنصة داخل جناح البرنامج، كما تم التنسيق مع منصة" أيادى مصر " لتوفير مكان لتصوير منتجات المشاركين بالمعرض وعمل ما لا يقل عن 50 تعاقد جديد مع عارضين تراثنا من خارج تكتلات البرنامج، بالإضافة إلى عقد لقاءات ثنائية بين العارضين والمشترين والمؤسسات وكافة الجهات الراغبة فى التعاون مع العارضين بجناح البرنامج.

ومن جانبه قال الدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، أن البرنامج قام قبل المشاركة فى معرض تراثنا بتنفيذ عدة أنشطة تسويقية وترويجية لرفع الوعى بوجود التكتلات الاقتصادية فى قنا وسوهاج لتحقيق انتشار أوسع للعارضين وإعداد كافة المطبوعات والمواد الدعائية الخاصة بالمعرض والمشروع وإعداد بعض الصور والمواد التسجيلية للدعاية للتكتلات، وأضاف الدكتور هشام الهلباوى أنه تم توجيه الدعوة لعدد من مصممى الأزياء والمؤسسات المحلية المهتمة بمجالات عمل التكتلات لزيارة الجناح ورؤية المنتجات على الطبيعة، بالإضافة إلى تقديم مبادرة جديدة بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصنيع خيوط الفضة والذهب لمنتجات التلى بجودة أعلى وتكلفة أقل من المستورد تنفيذًا لرؤية الدولة فى تعميق الصناعة وتقليل الاستيراد وحل أهم المشاكل التى تواجه تلك الحرف فى مصر.

وأشار مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إلى النجاح الكبير الذى حققه جناح برنامج التنمية المحلية خلال مشاركة بمعرض "تراثنا" هذا العام حيث تم عمل العديد من التشبيكات مع تجار المحلات، بالإضافة إلى الاتفاق مع بعض الجهات والشركات للتدريب من خلال الاستعانه بأعضاء تكتلات التللى كمدربات "شركة قدره – شركة جذور – المجلس القومى للمرأة ببنى سويف – جامعة الأزهر بسوهاج"، كما تم مقابلة المجلس القومى للمرأة وممثلين عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية لتسجيل التللى كحرفة تراثيه للحفاظ عليها، لافتًا إلى أنه تم شراء ما يزيد عن 200 قطعة من الفخار من خلال أحد الزوار العرب من عارضى دولة الإمارات وتم توريد ما يزيد عن 1000 قطعة "ما تبقى من معروضات تكتل الفخار" لتاجر جملة بالقاهرة، وتم التنسيق مع نقابة الصحفيين لعرض المنتجات داخل النقابة وإنشاء نظام تقسيط لمن يرغب من أعضاء التكتل للبيع من خلال تواجد من يمثلهم فى صالة العرض بمبنى النقابة.

وأوضح مدير البرنامج، أن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وجه بتوفير كل الدعم اللازمة لمشاركة أعضاء بعض التكتلات الاقتصادية بمحافظتى قنا وسوهاج فى معرض تراثنا بعد النجاح الذى حققته مشاركة بعض التكتلات فى الدورة السابقة لمعرض تراثنا، مضيفًا أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر قد ساهم فى تقييم المنتجات المتوفرة لدى أعضاء التكتلات مع تقديم كافة المقترحات والتعديلات والدعم الفنى اللازم لجعل تلك المنتجات مؤهلة ولائقة للعرض فى تراثنا مما يعد نقطة الانطلاق لبدء عملية تطوير الإنتاج والتقنيات الإنتاجية لأعضاء التكتل، بالإضافة إلى تطوير مجموعة جديدة من التصميمات الحديثة كذلك العمل على توفير المواد الخام ذات الجودة العالية والتى من شأنها إضافة قيمة للمنتج والعمل على توفير برنامج تدريبى متكامل لتوفير كافة سبل الدعم الفنى لأعضاء التكتل مما يمكنهم من إنتاج التصميمات الحديثة والمشاركة بالشكل اللائق فى المعرض.

ومن جانبهم قدم العارضين الشكر لوزارة التنمية المحلية وبرنامج الصعيد على إتاحة الفرصة لهم للمشاركة فى المعرض نظرًا للإقبال الكبير من مختلف الفئات والجهات على زيارة المعرض ووجود فرصة لبيع وعرض منتجاتهم بصورة جيدة.

كما أكد العارضين أن المشاركة فى مثل تلك المعارض كان حلم لأصحاب التكتلات الاقتصادية بصعيد مصر لفتح أبواب التصدير أمام منتجاتهم مما يساهم فى توفير فرص عمل أكبر وتحسين جودة المنتجات بصورة مستمرة، كما أشاروا إلى أن المعرض هذا العام تضمن المزيد من التطوير والأفكار المبتكرة والجديدة وإتاحة الفرصة للتواصل بشكل مباشر مع المصدرين بالإضافة إلى تذليل القائمين لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لاى تحديات أو صعوبات بما يساهم فى نجاح مشاركة جميع العارضين من محافظتى قنا وسوهاج.