اليوم السابع
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التخطيط: زيادة حجم مخصصات تكافل لـ5.5 مليار جنيه بعدد مستفيدين 5 ملايين أسرة

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 01:00 ص
التخطيط: زيادة حجم مخصصات تكافل لـ5.5 مليار جنيه بعدد مستفيدين 5 ملايين أسرة ارشيفية ـ تكافل وكرامة
كتبت أسماء أمين

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كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن زيادة مُخصّصات برنامج تكافل وكرامة من خلال زيادة أعداد الـمُستفيدين منه إلى نحو 5 ملايين أسرة بتكلفة إضافية مقدارُها 5.5 مليار جنيه، واستمرار العمل على توفير التمويل الـمطلوب لبرنامج حياه كريمة، والذي يستهدف تحقيق التنمية الريفيّة الـمُتكاملة، إلى جانب قيام وزارة الـمالية بتحمّل تكاليف تأجيل الضريبة العقارية لعددٍ كبير من الأنشطة والقطاعات الصناعيّة لـمُدّة ثلاثة أعوام بتكلفة سنوية تُقدّر بنحو 1.5 مليار جنيه.

وأضحت التخطيط في تقرير لها أن الحكومة أعلنت عن الـمجموعة الثانية من حزم الحماية الاجتماعيّة لتُغطّي الربع الثاني من عام 2023 (أبريل – يونيو)، وعام 23/2024، بإجمالي تكلفة 190مليار جنيه، يخُص الفترة الأولى 40 مليار جنيه، والفترة الثانية 150 مليار جنيه، وتشمل 95 مليار جنيه مُخصّص لزيادة الحد الأدنى للأجور ومعاش "تكافُل وكرامة"، بجانب 55 مليار جنيه مُخصّص لزيادة الـمعاشات.

وأضاف التقرير  أنه حِرصًا من الدولة على تفعيل آليّات برامج الرعاية والحماية الاجتماعية، فقد خُصّص بـمشروع الـموازنة العامة لعام 23/2024 دعم قدرُه 529.7 مليار جنيه للحماية الاجتماعية مُقابل مُخصّصات فعليّة قدرُها 343.4 مليار جنيه عام 21/2022 وتُوقّع 426 مليار جنيه عام 22/2023.

 

 







تكافل وكرامة

الحماية الاجتماعية

وزارة التخطيط

الرعاية الاجتماعية



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