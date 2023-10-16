اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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البحرية المغربية تنقذ 59 شخصا خلال محاولتهم الهجرة بطريقة غير مشروعة

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 12:00 ص
البحرية المغربية تنقذ 59 شخصا خلال محاولتهم الهجرة بطريقة غير مشروعة مهاجرين
أ ش أ

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 أعلن مصدر عسكرى مغربى أن وحدة تابعة للقوات البحرية الملكية المغربية أنقذت 59 شخصا خلال محاولتهم الهجرة غير المشروعة عبر المسالك البحرية.

وقال المصدر فى بيان إن العملية تمت شرق ميناء طانطان وعلى بعد حوالى 20 كيلو مترا من الساحل، مشيرا إلى محاولى الهجرة الغير المشروعة ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء وكانوا على متن قارب مطاطى، ومن ضمنهم 8 سيدات وأربعة قاصرين.

وأوضح المصدر أنه تم تقديم الإسعافات الضرورية للأشخاص الذين تم إنقاذهم قبل تسليمهم إلى السلطات الأمنية المغربية المختصة من أجل القيام بالإجراءات الإدارية الجارى بها العمل







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المغرب

البحرية المغربية

الهجرة الغير المشروعة



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