اليوم السابع
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الإثنين، 16 أكتوبر 2023 07:24 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الأمم المتحدة تعرب عن القلق إزاء التصعيد العسكري في شمال مالي

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 07:00 ص
الأمم المتحدة تعرب عن القلق إزاء التصعيد العسكري في شمال مالي العنف في مالي
وكالات

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أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء التصعيد العسكري في شمال مالي و"الصعوبات التي يواجهها" الانسحاب المستمر لبعثتها، معتبرة أن "من المرجح أن يعرقل" ذلك جدول مغادرتها البلاد.

وأوضحت "مينيسما" في بيان صادر عنها، أن هذا الوضع "يعرض للخطر النقل الآمن لموظفي الأمم المتحدة، والأصول التابعة للدول المساهمة في قوة حفظ السلام والأمم المتحدة".

وأبرزت الأمم المتحدة أنه "لم يسمح لقوافلها اللوجستية بمغادرة مدينة غاو لجمع معدات الأمم المتحدة والدول المساهمة في القوات الحالية في أغيلهوك وتيساليت وكيدال".

وكان المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في مالي، قد طالب يونيو الماضي، برحيل البعثة الأممية المنتشرة بالبلاد منذ العام 2013، وقد وافق مجلس الأمن الدولي على ذلك، وتقرر الانسحاب النهائي للقوات الأممية نهاية العام الجاري.

وقد أدت مغادرة هذه القوات بعض المعسكرات، إلى تكثيف الجماعات المسلحة هجماتها، كما استأنفت بعض الجماعات الأزوادية هجماتها ضد الجيش المالي.

 







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