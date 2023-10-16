الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع وسبب تكون السحب والأمطار.. فيديو

كتب محمود راغب

كشف محمود القياتى عضو المركز الإعلامى ب الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، تفاصيل حالا الطقس حتى نهاية الأسبوع، وتوقعات فرص الأمطار على كافة أنحاء الجمهورية ودرجات الحرارة.

وقال عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد ، فى تصريحات خاصة لليوم السابع ، إن البلاد تشهد امتداز بمنخفض حوى فى طبقات الجو العليا يعرف بحوض علوى بارد مع وجود كتل هوائية رطبة قادمة من على البحر المتوسط .

وأضاف أن ذلك يؤدى إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تحجب جزء من أشعة الشمس ويستاقط معها الأمطار تكون متوسطة على السواحل الشمالية على مطروح والإسكندرية وشمال الوجه البحرى وكلما توجهنا جنوبا تقل كميات الأمطار على الغربية والمنوفية ومدن القناة، لافتا إلى أن فرص الأمطار مستمرة متفاوتة الشدة حتى نهاية الأسبوع .

وأشار إلى استمرار فرص تكون الشبورة الخفيفة فى الصباح الباكر ولكنها غير مؤثرة على حركة المرور والحياة اليومية ، لافتا إلى أن درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية يكون معها الطقس خريفية خلال ساعات النهار مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء و شمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضح أن العظمى على القاهرة بين 28 و 29 درجة ، مشيرا إلى أن الأجواء تكون مائلة للبرودة فى الساعات المتأخرة من الليل وفى الصباح الباكر .

وطمأن المواطنين بأنه لمدة أسبوع قادم يستمر امتداد المنخفض الجوى فى طبقات الجو العليا الذى يؤدى إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة وتكون محصورة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ، مشيرا إلى أنه الأمطار متفاوتة الشدة ولمدة أسبوع قادم استقرار فى الأحوال الجوية وفرص الأمطار لا تزيد عن المتوسطة ولا توجد حالات عدم استقرار عنيفة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا شبورة مائية من (4 إلى 7 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

كما تتوقع غدا انخفاض طفيف فى درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ، مع وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى و السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على مناطق متفرقة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 19، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 20، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 20.