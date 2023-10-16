افتتاح مبنى شمال الإسماعيلية التعليمية بعد صيانته فى العيد القومى للمحافظة

الإسماعيلية- صبرى غانم _السيد فلاح

قام اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بافتتاح أعمال رفع الكفاءة والصيانة لمبنى إدارة شمال الإسماعيلية التعليمية، وذلك فى ضوء احتفالات المحافظة بعيدها القومى.

بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، محمد عبد الكريم مدير إدارة شمال الإسماعيلية التعليمية ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتبلغ مساحة المبنى الإجمالية حوالى 3010 أمتار مربعة ويتكون المبنى من ثلاثة طوابق بسعة 34 مكتبًا، حيث تم رفع كفاءة المبنى بالكامل وتزويده بنظام إطفاء الحرائق، بتكلفة إجمالية تجاوزت 3 ملايين جنيه.

وأكد محافظ الإسماعيلية اهتمام المحافظة بإنشاء وصيانة ورفع كفاءة المنشآت التعليمية بالإسماعيلية؛ دعمًا للعملية التعليمية، مشيرًا إلى ما تشهده المحافظة من تنمية شاملة فى كافة المناحى ومنهم قطاع التربية والتعليم.

وتحتفل محافظة الإسماعيلية بعيدها القومى فى 16أكتوبر، وهى ذكرى المقاومة الشعبية لأبناء الإسماعيلية ضد الاحتلال البريطانى حيث خرجت مظاهرات لطلبة مدرسة الإسماعيلية الثانوية (السادات حاليًا) نتيجة إلغاء معاهدة 1936، ضد معسكرات الإنجليز عام 1951م.

ففى 16 أكتوبر 1951 اندلعت المظاهرات فى الإسماعيلية للمطالبة برحيل الاحتلال الإنجليزى بعد إلغاء معاهدات 1936، حيث خرج طلاب المدرسة الثانوية بالإسماعيلية وانضم إليهم عددًا من عمال مصنع الكوكاكولا وعمال السكة الحديد، وتم حرق مول النافى "الجمعية التعاونية البحرية للإنجليز" تعبيرًا عن الغضب الشعبي.