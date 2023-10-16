ابعد عن الكريمات باهظة الثمن.. جرب تناول 6 أطعمة غنية بالكيراتين لتقوية شعرك

كتبت ميرفت رشاد

إذا كنت تبحث عن أفضل شيء لتكثيف وتقوية وتعزيز صحة شعرك بشكل عام، فلن تضطر إلى تناول المكملات الغذائية أو الاستثمار في الكريمات باهظة الثمن المليئة بالمواد الكيميائية، بدلاً من ذلك، استثمر في بعض الأطعمة الغنية بالكيراتين، وفقًا لما نشره موقع "onegreenplanet".

الكيراتين "هو عائلة من البروتينات الهيكلية الليفية الموجودة بشكل طبيعي في شعرك وبشرتك وأظافرك." علاوة على ذلك، يعمل الكيراتين كمساعد للإصلاح ، مما يعني أنه قد يكون قادرًا على حماية بشرتك وتعزيز قدرة بشرتك على الشفاء.

7 أغذية نباتية تعزز تخليق الكيراتين 1. البصل يحتوي البصل على مركب يسمى "N-acetylcysteine، وهو أحد مضادات الأكسدة النباتية التي يحولها جسمك إلى حمض أميني يسمى L-cysteine"، وهو أيضًا "أحد مكونات الكيراتين"، يعد البصل مصدرًا رائعًا لحمض الفوليك ، وهو من المغذيات الدقيقة الأساسية الضرورية للحفاظ على بصيلات الشعر الصحية.

2. البطاطا الحلوة البطاطا الحلوة ليست فقط كربوهيدرات صحية رائعة وغنية بالبوتاسيوم والمنغنيز والفيتامينات B6 وC، ولكنها أيضًا معززة رائعة للكيراتين، البطاطا الحلوة غنية ببروفيتامين أ الكاروتينات التي تعزز تخليق الكيراتين وهي ضرورية لصحة الجلد والشعر.

3. بذور عباد الشمس تعتبر المكسرات والبذور عنصرًا أساسيًا في النظام الغذائي النباتي، ولكن عندما يتعلق الأمر بتعزيز إنتاج الكيراتين، فسوف تحتاج إلى التركيز على دمج بذور عباد الشمس فهى غنية بالبيوتين والبروتين، مما يدعم إنتاج الكيراتين.

4. المانجو الفاكهة المثالية المعززة للكيراتين المانجو هي "فاكهة ذات نواة استوائية" مليئة بـ 10 % من القيمة اليومية لبروفيتامين أ لكل كوب، في حين أن فيتامين (أ) يعزز تخليق الكيراتين، فسوف تحصل أيضًا على جرعة صحية من فيتامين (ج) وحمض الفوليك.

5. الثوم يلعب دورًا رئيسيًا في العديد من الفوائد المعززة للصحة،إلى جانب كونه لذيذًا جدًا، يقدم الثوم "N-acetylcysteine، والذي يحوله جسمك إلى L-cysteine - وهو حمض أميني موجود في الكيراتين، يعد الثوم أيضًا مصدرًا رائعًا لبعض المغذيات الدقيقة، بما في ذلك المنغنيز وفيتامين ب 6 وفيتامين سي.