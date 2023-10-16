ابدأ: إطلاق الدورة التدريبية الأولى من مبادرة "مُعدتك شركتك"

كتبت : أماني سمير

تحت رعاية وإشراف المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" تم إطلاق الدورة التدريبية الأولى من مبادرة "معدتك - شركتك"، وذلك بتوجيه من "ابدأ" وبالتعاون مع "مؤسسة حياة كريمة"، وشركة "بيكو" للمعدات الثقيلة، والأكاديمية_الوطنية_للتدريب، وجهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وكبرى الشركات العاملة في مجال المقاولات والتشييد والبناء.

ويتم تدريب 25 متدرب من قرى ومراكز "حياة كريمة"، تنقسم إلى 15 متدرب على قيادة وتشغيل "اللوادر" المفصلية على عجل طراز ليوجونج، بالإضافة إلى 10 متدربين على صيانة وإصلاح اللوادربشكل عام.

وبدأ الأمس البرنامج التدريبي الذى تشرف عليه المبادرة الوطنية "ابدأ"، والذي يقوم بتدريب مدربي مركزالتدريب على المعدات الثقيلة بمدينة 6 أكتوبر التابع لجهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء، وذلك عقب إطلاق مبادرة "معدتك شركتك" الأسبوع الماضي.

وتعمل مبادرة معدتك شركتك على توفير التدريب الفني التخصصي للفئات المستهدفة من قرى ومراكز حياة كريمة على قيادة وصيانة اللوادر ذات العجل من إنتاج شركة بيكو داخل مراكز التدريب التابعة لجهاز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء، بالإضافة إلى توفير التدريب التثقيفي والمالي والقانوني للمتدربين بواسطة الأكاديمية الوطنية للتدريب، وتحقيق التمكين الاقتصادي للمتدربين.



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