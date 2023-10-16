إيقاف وإزالة 213 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية بمراكز المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

شدد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار الحملات الميدانية بالتنسيق مع الجهات المعنية لرصد حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائى وإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية، وأراضى أملاك الدولة، والتصدى لها فى مهدها بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.

وفى هذا السياق، تم إزالة 132 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية فى مراكز (العدوة، مغاغة، بنى مزار)، منها 39 حالة بقرى بنى عامر، نزلة رمضان، بنى وركان التابعة لقرية عطف حيدر وقرية الشيخ مسعود، و15 حالة تعد على الأرض الزراعية فى قريتى طنبدى وآبا وبحى غرب مغاغة، بالإضافة إلى إزالة 78 حالة تعد وبناء بدون ترخيص بقرى صندفا، الحسينية، شلقام، بنى على بمركز بنى مزار.

كما أزالت الوحدات المحلية بمراكز (مطاى، سمالوط،المنيا ) 81 حالة تعد، منها 38 حالة بناء مخالف بقرى بردنوها، أبوعزيز، أبوان وحى غرب مدينة مطاى، و30 حالة تعد بالبناء المخالف بقرى شوشة، منقطين، قلوصنا وأحياء بمدينة سمالوط، بالإضافة إلى 13 حالة تعد بقرى طوخ الخيل وبنى محمد سلطان بمركز المنيا.