اليوم السابع
Ads
الإثنين، 16 أكتوبر 2023 04:34 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

إسرائيل تجدد غاراتها على غزة وتستهدف محيط مستشفيي "القدس" و"الشفاء"

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 04:00 ص
إسرائيل تجدد غاراتها على غزة وتستهدف محيط مستشفيي "القدس" و"الشفاء" قصف- أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وسائل إعلام فلسطينية، الاثنين، إن إسرائيل شنت غارات جوية استهدفت محيط مستشفيي الشفاء والقدس، ومخيم النصيرات، وخان يونس في قطاع غزة.

بدوره، ذكر مراسل "الشرق" في القطاع، أن عشرات الغارات الإسرائيلية استهدفت مقاراً لوزارة الداخلية في القطاع، وعدة مؤسسات مدنية في منطقة تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.

وأوضح أن هناك أيضاً غارات مكثفة على منازل في خان يونس ورفح، من بينها منازل بها العشرات من النازحين، بحسب وزارة الداخلية في القطاع.

كما نقلت عن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن سيارات الإسعاف لا تستطيع التحرك من أمام مستشفى القدس في غزة لشدة القصف.

 







غزة

حماس

إسرائيل

طوفان الأقصى

الاحتلال الإسرائيلي



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة