إزالة تعارضات مشروع امتداد محور حسب الله الكفراوى بحى طرة بالقاهرة

كتب سيد الخلفاوى

تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية الجهود المبذولة والمتواصلة لإزالة كل تعارضات مشروع تقاطع امتداد محور حسب الله الكفراوي والذي يتم تنفيذه حاليا بنطاق حي المعادي وطره طبقا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

ووجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بسرعة إنتهاء إزالة كافة تعارضات محور إمتداد محور حسب الله الكفراوي بكورنيش النيل ومتابعة التطوير و تذليل كافة التحديات وإزالة التعارضات التي قد تعوق الأعمال لاستكمال الشرايين المرورية الجديدة تماشيا مع كافة المشروعات المختلفة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات .

وأجرت المهندسة جيهان جادو رئيس حى طره جولة، بالتنسيق مع الادارة العامة لحماية النيل بالقاهرة الكبرى وقسم شرطة المعادى والاجهزة التنفيذية بالحى، لمتابعة تنفيذ قرار إزالة بكورنيش النيل لأحد تعارضات المشروع حيث تم إزالة استراحة بهيكل معدني وطوب وسقف معدنى كليا وجاري استكمال الأعمال التزاما بالجدول الزمني للمشروع .