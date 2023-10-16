إدراج منتجات المواد البترولية والبتروكيماوية على منصة البورصة المصرية للسلع

كتب مدحت وهبةِ

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعا مع الدكتور إبراهيم عشماوى رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع، وتم الاتفاق على إدراج عدد من المنتجات البترولية الخاصة من خلال شركات قطاع البترول على منصة البورصة المصرية للسلع، الأمر الذى يعمل على تحقيق المستهدفات الخاصة بالشفافية والإفصاح، وذلك بحضور أحمد الشيخ رئيس بورصة الأوراق المالية ونائب رئيس البورصة المصرية للسلع وعلى شاكر الرئيس التنفيذى وخالد مرسى نائب الرئيس التنفيذى للبورصة المصرية للسلع لبحث إمكانية إدراج وتداول بعض المنتجات الخاصة بشركات البترول على منصة البورصة المصرية للسلع ،ويأتى ذلك عقب توجية رئيس الجمهورية بتعزيز آليات عمل البورصة المصرية للسلع.

وقد استمع الوزير لشرح مفصل من الدكتور إبراهيم عشماوى عن آلية عمل البورصة المصرية للسلع ودورها فى عرض المنتجات السلعية المختلفة بشفافية وحيادية وفقاً لتفاعل قوى العرض والطلب، وكذلك دورها فى تحقيق معدلات تداول مرتفعة كأحد روافد العرض الإلكترونى للسلع .

وقد أكد المهندس طارق الملا- وزير البترول والثروة المعدنية ترحيبه بما تم من نقاشات خلال الاجتماع ووجه بالتعاون بين الوزارة والبورصة السلعية للمضى قدما فى هذه الإطار على أن يتم العمل على إدراج عدد من المنتجات كمرحلة أولى خلال أقرب وقت ممكن، حيث أن قيد المنتجات البترولية الخاصة المتنوعة فى البورصة السلعية يعود بالنفع على كافة الأطراف وهو ما تسعى إليه الوزارة بشكل مستدام.

وأفاد الدكتور ابراهيم عشماوى رئيس البورصة المصرية للسلع انه تم اتفقا على إدراج عدد من المنتجات البترولية الخاصة من خلال شركات قطاع البترول على منصة البورصة المصرية للسلع الامر الذى يعمل على تحقيق المستهدفات الخاصة بالشفافية والإفصاح.

كما استعرض الدكتور ابراهيم عشماوي- رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع دور البورصات السلعية فى ضبط إيقاع الأسواق حيث افاد بان البورصة المصرية للسلع بدأت نشاطها الفعلى فى نوفمبر من العام الماضى بطرح سلعه القمح ثم توالت طرح مجموعه اخرى من السلع الأساسية مثل الذرة الصفراء والردة وفول الصويا والسكر اضافة إلى سلع اخرى يتم طرحها تباعاً لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائيه كما شرح عشماوى كيفية طرح السلع على منصة البورصة المصرية للسلع بما فيها اجراءات التسجيل للشركات واساليب التداول وكذا عمليات التسوية المالية بين أطراف التداول من بائعين ومشتريين وقد لخص عشماوى نتائج التداول حتى شهر اكتوبر موضحاً بانه تم عقد ١٤٤ جلسة تداول بإجمالى تنفيذات تتعدى ال ثمانية الاف عملية وبإجمالى كمية سلع تتعدى مليون و200 الف طن.

وتطلع الدكتور ابراهيم عشماوى عن اماله فى أن تكون البورصة المصرية للسلع من اكبر منصات تداول السلع سواء الاستراتيجية منها او الأساسية على مستوى الشرق الأوسط لتشمل سلع ومنتجات اخرى مثل المعادن والبتروكيماويات وغيرها من السلع القابلة للتداول جنباً إلى جنب مع السلع الغذائية والحاصلات الزراعيه لافتا إلى أن البورصة المصرية للسلع جاهزة لإدراج المنتجات الخاصة للشركات البترولية من خلال منصة التداول الإلكترونى للبورصة المصرية للسلع وقال نحن نعمل جاهدين على توفير كافة سبل الدعم لنجاح هذه التجربة.

وأضاف الدكتور ابراهيم عشماوى رئيس البورصة المصرية للسلع أن أهم مميزات أسواق التداول الناجحة هى السيولة وزيادة الاستثمارات، وبالتالى فإننا نسعى إلى زيادة أعداد السلع المدرجة والمتداولة من خلال منصة البورصة السلعية وذلك لجذب شرائح كبيرة من المؤسسات التجارية والاستثمارية - سواء مصريين أو أجانب - لمنصة التداول كممثلين عن قوى العرض أو الطلب، مما يعمل على تعظيم السيولة وزيادة تأثير البورصة السلعية فى تداولات السلع الحاضرة بأنواعها ويساهم فى تعزيز كفاءة أسواق التجارة الداخلية.

وخلال اللقاء استعرض الاستاذ الدكتور ابراهيم عشماوى رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع دور البورصات السلعية فى ضبط إيقاع الأسواق حيث افاد بان البورصة المصرية للسلع بدأت نشاطها الفعلى فى نوفمبر من العام الماضى بطرح سلعه القمح ثم توالت طرح مجموعه اخرى من السلع الأساسية مثل الذرة الصفراء والردة وفول الصويا والسكر اضافة إلى سلع اخرى يتم طرحها تباعاً لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائيه.

وقد شرح عشماوى كيفية طرح السلع على منصة البورصة المصرية للسلع بما فيها اجراءات التسجيل للشركات واساليب التداول وكذا عمليات التسوية المالية بين أطراف التداول من بائعين ومشتريين وقد لخص عشماوى نتائج التداول حتى شهر اكتوبر موضحاً بانه تم عقد ١٤٤ جلسة تداول باجمالى تنفيذات تتعدى ال ثمانية الاف عملية وبإجمالى كمية سلع تتعدى ال مليون ومائتى الف طن.

وقد اختتم الدكتور ابراهيم عشماوى رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع اللقاء مؤكداً عن استعداد البورصة المصرية للسلع وجاهزيتها لتقديم كافة أشكال الدعم لقطاع البترول والثروة المعدنية بغية إنجاح تجربة إدراج وتداول المنتجات البترولية على منصة البورصة المصرية للسلع، حيث كما أكد على الاستعداد التام لتدريب عناصر قطاع البترول والثروة المعدنية على أنظمة التداول والتسوية.

وأوضح أحمد الشيخ رئيس بورصة الأوراق المالية ونائب رئيس البورصة المصرية للسلع أن وجود أسواق منظمة سواء للأوراق المالية أو للسلع الحاضرة يسهم فى تعزيز الشفافية من خلال وضع وتطبيق قواعد وإجراءات واضحة ومعلنة للكافة.