أول فوج سياحى أمريكى يزور قائمة ملوك الكرنك بعد افتتاحها بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استقبلت معابد الكرنك بمحافظة الأقصر، منذ قليل اليوم الإثنين، أول فوج سياحى أمريكي لزيارة مستنسخ لقائمة ملوك الكرنك بعد افتتاحها رسمياً في معبد الأخ منو بمعابد الكرنك.

وشهدت منطقة معابد الكرنك بوسط مدينة الأقصر، اليوم الإثنين، افتتاح الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، "قائمة ملوك الكرنك" التى تضاهى قائمة ملوك الكرنك الشهيرة المتواجدة فى متحف اللوفر فى باريس، عقب الانتهاء من أعمال الصيانة والترميمات لها خلال الفترة الماضية.

وتم العمل فى ترميمات قائمة ملوك الكرنك، بإشراف الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور مصطفى الصغير مدير عام الكرنك.

ومن جانبه، يقول الطيب غريب مدير بمعابد الكرنك، إن لائحة ملوك الكرنك أو قائمة الملوك بالكرنك كما يطلق عليها الأثريين، هي قائمة منقوشة على جدران معبد آمون بالكرنك وتذكر أسماء الفراعنة الذين حكموا مصر منذ عهد الأسرة الأولي، حيث يرجع تاريخ القائمة إلى عهد الأسرة التاسعة عشر، حيث تبين القائمة تحتمس الثالث واقفاً يقدم قرابين على أرواح 61 فرعونا جالسين أمامه، ويوجد بجانب كل ملك استمائه في هيئة خراطيش، ويذكر النص الجملة التالية: «الملك من غبر رع - تحتمس الثالث - عسى أن يتمتع بالحياة والدوام والقوة والصحة مثل رع الأبدي"، كما يتواجد فى القائمة مشهد لتقديم قربان "حتب-دي-نسوت" - أي قربان يقدمه الملك - لملوك مصر العليا والسفلى - والقائمة منقوشة على جدران معبد أمون بالكرنك وتبين نقشا للملوك جالسين وجدهم تحتمس الثالث عند قيامه بتوسيع معبد أمون ، فقام بنقلهم إلى أماكن أخرى، ولا تصف القائمة التتابع الزمني للفراعنة، ولكن أهميتها تنبع من ذكرها لفراعنة الفترة الانتقالية الأولى والفترة الانتقالية الثانية.