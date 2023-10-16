اليوم السابع
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أمين "السياحة العالمية": القطاع يواجه تحديات بعد النجاة من أكبر أزمة فى تاريخه

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 09:30 ص
أمين "السياحة العالمية": القطاع يواجه تحديات بعد النجاة من أكبر أزمة فى تاريخه زوراب بولوليكاشفيلى
رسالة سمرقند – رباب فتحى

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قال زوراب بولوليكاشفيلى، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية إن الدورة الخامسة والعشرين للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية تجتمع فى مدينة

سمرقند

 فى لحظة حيوية لقطاع السياحة وكذلك للمجتمعات حول العالم.
 
وأضاف قبل انطلاع أعمال الجمعية التابعة للأمم المتحدة، أن السياحة نجت من أكبر عاصفة في تاريخها، وهى الآن في الطريق نحو العودة إلى مستويات ما قبل الجائحة من حيث عدد الوافدين الدوليين بحلول نهاية هذا العام. ولكن في الوقت نفسه، يواجه القطاع تحديات جديدة، وأبرزها أزمة المناخ المتصاعدة، وعدم اليقين الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية المستمرة. 
 
وأكد أن "الأمر متروك لنا، باعتبارنا النشاط الاجتماعي والاقتصادي الرائد في العالم، لنكون جزءًا من الحل. يمكننا، بل ويجب علينا، الوفاء بواجبنا المتمثل في تحقيق إمكانات السياحة كمصدر للتنمية المستدامة والفرص والتفاهم. "
 
يفتتح رئيس أوزبكستان شوكت ميرضائيف، فعاليات الدورة الخامسة والعشرين للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية المنعقدة في سمرقند من 16-20 أكتوبر الجاري بحضور مندوبين ووزراء رفيعى المستوى من أكثر من 150 دولة.
 
 
وحصلت مدينة سمرقند التاريخية في أوزبكستان على لقب "عاصمة السياحة العالمية" لعام 2023 في اجتماع المنظمة فى مدريد عام 2021.
 






سمرقند

اوزبكستان

رئيس أوزبكستان

شوكت ميرضائيف

منظمة السياحة العالمية

منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة



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