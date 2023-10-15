Comcast تطرح إنترنت بسرعة "داونلود" 2 جيجابت فى الثانية

كتبت سماح لبيب

كشفت كومكاست عن أنها تستعد لطرح سرعات إنترنت تزيد عن جيجابت للتحميل والتنزيل دون الحاجة إلى ترقيات الألياف التي تصل إلى المنزل، حيث تعد ‏كومكاست هي شركة أمريكية في مجال الاتصالات عن بعد، تعمل على نطاق عالمي وتعتبر أكبر شركة للبث اللاسلكي والتلفزيون الكبلي في العالم.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فستقدم الشركة ترقية جديدة لخدمة "X-Class" تدعم ما يصل إلى 2 جيجابت في الثانية من التنزيلات والتحميلات بدءًا من كولورادو، الأسبوع المقبل.

وكانت المدينة واحدة من الأماكن الأولى التي أطلقت فيها شركة Comcast خدمة الإنترنت بسرعة 2 جيجابت في الثانية العام الماضي، على الرغم من أنها في ذلك الوقت كانت لا تزال تدعم التحميل بسرعة 200 ميجابت في الثانية فقط .

وبدأت Comcast في اختبار تقنية DOCSIS 4.0 المتناظرة متعددة الجيجابت في عام 2022 باستخدام أجهزة مودم كبلية متعددة وعقدة سعة 10 جيجا بايت، وتقول كومكاست إن "عشرات الملايين" من المنازل لديها بالفعل الاتصالات اللازمة لدعم الخدمة بالتكنولوجيا بمستويات 300 ميجابت في الثانية، و500 ميجابت في الثانية، و1 جيجابت في الثانية، و2 جيجابت في الثانية.

ووفقًا لصحيفة Colorado Springs Gazette ، ستتكلف فئة 300 ميجابت في الثانية 55 دولارًا أمريكيًا شهريًا، بما في ذلك استئجار المعدات، وما يصل إلى 115 دولارًا أمريكيًا شهريًا لخيار 2 جيجابت في الثانية.

وقفزت عروض سرعة النطاق العريض للألياف بسرعة على مر السنين، مع خدمات مثل FiOS من Verizon التي تقدم إنترنت بسرعة 500 ميجابت في الثانية في عام 2013 إلى ما يقرب من 1 جيجابت في الثانية بحلول عام 2017 .

واليوم، تقدم شركة Verizon سرعة إنترنت تبلغ 2 جيجابت في الثانية، بينما تقدم Google Fiber و AT&T و Frontier إنترنت بسرعة 5 جيجابت في الثانية، يوجد أيضًا خيار بسرعة 8 جيجابت في الثانية من Optimum متوفر في منطقة نيويورك / Tri-State.

وبعد إطلاق كولورادو سبرينجز، ستقوم كومكاست بعد ذلك بتقديم خدمة X-Class إلى أتلانتا وفيلادلفيا بحلول نهاية العام ومن ثم إلى "أسواق جديدة" على مستوى البلاد خلال السنوات القليلة المقبلة، ستتواصل Comcast مع العملاء في المنطقة التي سيتم فيها إطلاق الخدمة الجديدة.