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104 ملايين جنيه حصيلة محاضر سرقات التيار بكهرباء شمال الدلتا.. تفاصيل

الأحد، 15 أكتوبر 2023 07:00 ص
104 ملايين جنيه حصيلة محاضر سرقات التيار بكهرباء شمال الدلتا.. تفاصيل المهندس محمد عسل رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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كشف المهندس محمد عسل رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، أنه تم تشكيل مجموعات عمل برئاسة مأمورية الضبط القضائي للمرور على الهندسة الأكثر فقداً والعدادات  مسبوقة الدفع والتي لم يتم شحنها لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر وذلك أحكاما للرقابة و الحفاظ على سلامة و استقرار الشبكة بالإضافة إلى الحفاظ على حق الدولة.

وأوضح عسل فى تصريحات خاصة ل" اليوم السابع " أنه نتيجة تكثيف أعمال الضبطية القضائية بلغ عدد محاضر الضبطية القضائية المحررة 81 الف 993  محضر بقيمة 129 مليون و 924 ألف  جنيه خلال العام المالي 2022/2023  والمحصل منها مبلغ 104 مليون و 953 الف جنيه (  مقابل تحصيل مبلغ 88 مليون و 901 ألف  خلال العام المالي 2021/2022  بزيادة قدرها   16 مليون و 52 الف جنيه .

 

‏وتابع عسل أنه تحصيل قدرات زائدة بلغت قيمتها خلال العام المالي 2022/2023 مبلغ 15 مليون و 918 الف  جنيه مقابل مبلغ 11  مليون 931 ألف جنيه خلال العام المالي 2021/2022 بزيادة قدرها مبلغ 3 مليون و 987 جنيه .







الكهرباء

الطاقة المتجددة

شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

سرقات التيار الكهربائي



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