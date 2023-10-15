وكيل تعليم كفر الشيخ: تفعيل مجموعات الدعم وحصص المشاهدة وممارسة الأنشطة

أكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه وجه ببدء تنفيذ مجموعات الدعم المدرسي للطلاب خاصة فى الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، بأسعار مناسبة، موضحاً أن مجموعات الدعم هى بديل مناسب للدروس الخصوصية، لأنه يشارك فيها أفضل وأشهر المعلمين بالمدارس، كما أنه من حق الطالب التسجيل فى أي مجموعة سواء داخل مدرسته المقيد فيها أو خارجها، موجهاً بتشكيل لجان فنية من التوجيهات المختصة، لاكتشاف المواهب، وتفعيل الانشطة الطلابية، ومارستها.

وأضاف عبدالله، أن هناك عدد من مصادر التعلم جرى توفيرها للطلاب، منها محتوى رقمى ومواد تعليمية على موقع الوزارة، وفى القنوات والمنصات بالإضافة إلى شرح المعلمين فى المدارس ومجموعات الدعم المدرسى، موجهاً بتفعيل حصص المشاهدة فى الفصول بين الطلاب فى المواد الدراسية المختلفة، ودمج التكنولوجيا في البرنامج الدراسي من خلال تحقيق نسبة الـ25% من حصص مشاهدات القنوات التعليمية بالمدارس من خلال القنوات التعليمية في العملية التعليمية، بمختلف مراحل التعليم، من خلال (السبورة الذكية، أو الداتا شو، أو أجهزة الكمبيوتر)، مما سيساهم بشكل فعال في توفير وقت كافٍ؛ لممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها: الرياضية، والثقافية، والفنية، والعلمية، والتكنولوجية، والمساهمة في اكتشاف الموهوبين ورعايتهم.

وعلى جانب آخر ترأس محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ لجنة مقابلات مع المتقدمين لشغل وظيفة مدير شئون مالية وإدارية بإدارة سيدي سالم التعليمية، تسييراً للأعمال لحين شغل الوظائف بالطرق القانونية، بحضور مصطفي مرعي مدير عام التعليم العام.