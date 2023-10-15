وزير خارجية باكستان: إسرائيل ترتكب "إبادة جماعية" بحق شعب فلسطين

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قال وزير الخارجية الباكستاني المؤقت جليل عباس جيلاني، اليوم الأحد، إن "إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية بحق شعب فلسطين"، مشيرا إلى أن الوضع الخطير الناجم عن ذلك هو نتيجة سبعة عقود من الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية.



وأضاف جيلاني - في مؤتمر صحفي أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية - "ندين بشدة حصار غزة، حيث يواجه الفلسطينيون الفقراء عدوانا إسرائيليا مستمرا، ويعيشون بدون ماء وطعام وكهرباء مما يؤدي إلى أزمة إنسانية حادة"، داعيا إسرائيل إلى احترام وتنفيذ القوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي بشأن حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة.



ولفت إلى أنه من المقرر عقد اجتماع طارئ واستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة يوم 18 أكتوبر الجاري، لبحث الوضع الراهن في فلسطين، مشددا على ضرورة العودة للوضع المنفصل لفلسطين في ظل سياسة الدولتين كما يقبلها المجتمع الدولي مع قيام دولة فلسطين المستقلة بحدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.



وفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية للفلسطينيين، قال جيلاني "إن باكستان على تواصل مع المجتمع الدولي والدول الإسلامية، ولكن للأسف هناك حصار كامل على غزة"، منوها بأن بلاده مستعدة لتقديم المساعدات الإنسانية، وأنها على اتصال بالسلطات المصرية فيما يتعلق بهذا الشأن.