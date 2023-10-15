اليوم السابع
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والتعامل مستقبلاً وفقاً لمدى الالتزام بالمواعيد المحددة لتنفيذ المشروعات..

وزير الإسكان: سيتم تقييم موقف الأعمال لكل الشركات بمدينة العلمين بشكل كامل

الأحد، 15 أكتوبر 2023 02:09 م
وزير الإسكان: سيتم تقييم موقف الأعمال لكل الشركات بمدينة العلمين بشكل كامل وزير الإسكان خلال جولته التفقدية للمشروعات
كتب أحمد حسن

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وجه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال جولته التفقدية للمشروعات بمدينة العلمين الجديدة، رسالة شديدة اللهجة، لشركات المقاولات، والمكاتب الاستشارية العاملة في تنفيذ المشروعات بمدينة العلمين الجديدة.

 
وأكد الدكتور عاصم الجزار، لشركات المقاولات، والمكاتب الاستشارية، إنه سيتم تقييم موقف أعمالهم بشكل كامل، وسيتم التعامل مستقبلاً وفقاً لمدى التزامهم بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ المشروعات، موجها مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة العلمين الجديدة، باستبدال أى مقاول متقاعس، بمقاول آخر جاد بشكل فورى.
 
وأوضح وزير الإسكان، أن التعامل مع شركات المقاولات مستقبلاً، سيكون وفقاً لمدى التزامها بالتوقيتات والبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات وبالجودة المطلوبة، وليس وفقا لحجم الشركة أو سابق خبراتها فقط، فلا توجد شركة كبيرة وأخرى صغيرة، بل توجد شركات جادة وأخرى متقاعسة، مؤكداً أن هناك شركات متقاعسة لن يتم التعامل معها مستقبلاً فى مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
 
 






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