اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزير إسرائيلى: يجب الاعتراف بفشلنا فى حماية مواطنينا من هجوم الفصائل الفلسطينية

الأحد، 15 أكتوبر 2023 10:44 م
وزير إسرائيلى: يجب الاعتراف بفشلنا فى حماية مواطنينا من هجوم الفصائل الفلسطينية بتسلئيل سموتريتش
أ ش أ

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قال وزير المالية الإسرائيلى بتسلئيل سموتريتش، مساء اليوم الأحد، إن الحكومة الإسرائيلية فشلت فى منع هجوم طوفان الأقصى الذى بدأته حركة حماس مطلع الأسبوع الماضي 

وأضاف سموتريتش وهو زعيم حزب الصهيونية الدينية - فى مؤتمر صحفي-: "يجب أن نعترف بصدق، وبألم، ورؤوسنا محنية - أننا فشلنا، حيث فشلت قيادة البلاد ونظامها الدفاعى فى الحفاظ على أمن مواطنينا ولم ننجح فى التمسك بأهم اتفاق غير معلن بين الأمة ومواطنيها، لقد كان عقدًا موقعًا بالدم، والآن أصبح ملطخًا بالدماء".

وأضاف " نيابة عن الحكومة أتحمل المسئولية عن الهجوم الذى شنته حماس على إسرائيل الأسبوع الماضى وأقف أمامكم اليوم وأتحمل المسئولية عما كان والمسئولية عما سيكون". 

 

 







طوفان الأقصى

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حرب غزة

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