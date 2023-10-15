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بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، السبت، مع وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانج يي، آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة بشأنها، مع التأكيد على أهمية وقف كافة أشكال استهداف المدنيين، والتزام جميع الأطراف المتنازعة بما نص عليه القانون الدولي الإنساني.