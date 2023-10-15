اليوم السابع
Ads
الأحد، 15 أكتوبر 2023 12:18 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وزارة الصحة تكشف حقيقة مساعدة التدخين على عملية الهضم

الأحد، 15 أكتوبر 2023 10:43 ص
وزارة الصحة تكشف حقيقة مساعدة التدخين على عملية الهضم مخاطر التدخين
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت وزارة الصحة والسكان إن التدخين لا يساعد على الهضم وإذا كان الشخص يعانى  من مشاكل في عملية الهضم يجب استشارة الطبيب لمعرفة الوسائل الطبيعية والآمنة لحل المشكلة ونصحت بالإبتعاد عن التدخين لأن أضراره كثيرة على جميع أجزاء الجسم .
 
وكانت وزارة الصحة والسكان، قالت إن الأشخاص المصابون بمرض الانسداد الرئوي المزمن أكثر عرضة لخطر الإصابة بـمرض القلب وسرطان الرئة وأضافت وزارة الصحة والسكان أن الكشف يتم بالمجان فى عيادات صحة الرئة المنتشرة بمستشفيات الأمراض الصدرية على مستوى الجمهورية.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة صحة الرئة تستهدف الكشف المبكر عن مرض السدة الرئوية، وتحديد مدى درجته وتوفير النصائح اللازمة للاقلاع عن التدخين والحصول على العلاج من أقرب مكان.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه تتم متابعة المرضى من خلال هواتفهم ومن خلال عيادات صحة الرئة المنتشرة بمستشفيات الأمراض الصدرية بالجمهورية.
 
 
 






وزارة الصحة

التدخين

صحة الرئتين

السدة الرئوية



الموضوعات المتعلقة

وزارة الصحة تكشف روشتة علاج أمراض المدارس.. 5 أمراض وراء تنوع الأعراض والإصابات المرضية بين الطلاب.. أبرزها آلام المعدة والأنفلونزا والعين الوردية.. وحسام عبدالغفار: يمكن الوقاية باتباع تعليمات النظافة العام

الأحد، 15 أكتوبر 2023 12:00 ص

وزارة الصحة تكشف خريطة توزيع وحدات الكشف المبكر عن سرطان الثدى

السبت، 14 أكتوبر 2023 08:00 م

وزير الصحة يتفقد مستشفى الشيخ زايد آل نهيان.. ويوجه بعلاج مرضى التصلب المتعدد

السبت، 14 أكتوبر 2023 04:52 م

وزير الصحة يوجه بفتح تحقيق عاجل فى توقف 4 أجهزة طبية عن العمل بمستشفى «رمد قلاوون»

السبت، 14 أكتوبر 2023 03:25 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة