هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: المستشفيات الجامعية تقدم 60% ؜من الخدمات الصحية بمصر

توجه الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، على رأس وفد من الهيئة، لزيارة جامعة الزقازيق، استجابة لدعوة الدكتور خالد الدرندلى، رئيس جامعة الزقازيق، وذلك لمناقشة آليات حصول مستشفيات الجامعة على اعتماد "GAHAR"، استعدادا لانضمامها لمنظومة التأمين الصحى الشامل.

وأعرب الدكتور أحمد طه عن سعادته بتواجده بحرم جامعة الزقازيق باعتبارها صرحا تعليميا عريقا يضم قطاعا طبيا كبيرا وهاما، يتكون من 10 مستشفيات، وتحظى بأهمية كبيرة نظرا لتقديمها خدمات طبية وعلاجية بالتخصصات المختلفة لحوالى 8 ملايين مواطن، بالإضافة إلى المرضى المترددين عليها من المحافظات المجاورة، مشيرا إلى أهمية حصول مستشفيات جامعة الزقازيق على الاعتماد وفقا للمعايير الوطنية الصادرة عن "GAHAR" لتحسين الأداء وتعزيز جودة الرعاية الصحية بالمستشفيات وضمان أمان وسلامة المرضى.

وأكد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن المستشفيات الجامعية تلعب دوراً محورياً فى النظام الصحى المصرى وتقدم اكثر من 60٪؜ من خدمات الرعاية الصحية من الدرجة الثالثة. مشيرًا إلى أنها قامت بدور فعال أثناء التصدى لجائحة كورونا، كما أنها تساهم فى تنفيذ كافة المبادرات الرئاسية الصحية.

وأشار دكتور أحمد طه إلى ضرورة إدراج معايير الجودة ضمن مناهج طلاب كليات القطاع الصحى قبل التخرج وضمن البرامج التدريبية الخاصة بالدراسات العليا كمطلب هام نسعى إلى تحقيقه بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الصحى المصرى لتخريج وتدريب كوادر طبية وتمريضية متميزة.

وأكد د. طه على تكثيف الجهود نحو ضم المستشفيات الجامعية إلى نظام التأمين الصحى الشامل، وأعرب فخره بحصول مستشفى احمد شوقى لطب المسنين التابعة لجامعة عين شمس، والمعمل الرئيسى بمستشفى الجراحة جامعة الزقازيق على الاعتماد، إلى جانب حصول معامل معهد جنوب مصر للأورام التابع لجامعة أسيوط على شهادة الاعتماد المبدئى.

من جانبه، أكد د.خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق، أن الجامعة تسعى جاهدة للارتقاء بقطاع المستشفيات وتقديم خدمات صحية تتوافق مع أعلى مستويات الجودة العالمية، مشيدا بالدور الذى تقوم به هيئة الاعتماد والرقابة الصحية فى تقديم كافة أوجه الدعم سواء بمرحلة ما قبل الانشاء أو مساعدة المنشآت القائمة بالفعل للتأهل والحصول على الاعتماد الصادر عن الهيئة.

كما افتتح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، ود.أحمد عنانى، رئيس مجلس إدارة المستشفيات وعميد كلية طب الزقازيق، البرنامج التدريبى الذى تنظمه الهيئة بالتعاون مع ادارة كلية الطب والخاص بتدريب الكوادر الطبية على معايير جودة الرعاية الصحية واعتماد GAHAR، والمستمر على مدى ثلاثة أيام، بحضور مديرى المستشفيات، والفرق الطبية والتمريضية، ومديرى ومسئولى إدارات الجودة بالمستشفيات، وذلك بالمركز العلمى بمبنى الجراحة الجديد بالجامعة.

وخلال كلمته الافتتاحية، أكد د.أحمد طه، أن الهدف من التدريب تعزيز وعى مقدمى الخدمة الصحية بمستشفيات جامعة الزقازيق بأهمية الجودة فى الخدمات الصحية والوصول إلى الفهم الصحيح للمعايير الوطنية لجودة الخدمات الصحية، وامكانية تطبيقها بشكل صحيح وفعال، مشيدا بالاهتمام الذى توليه قيادات الجامعة وعلى رأسهم الدكتور خالد الدرندلى بحصول مستشفيات الجامعة على اعتماد GAHAR، والذى يعد بوابة الدخول الرئيسية لمنظومة التأمين الصحى الشامل.

وأضاف، أن إصدارات هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تشمل 7 حزم من المعايير المختلفة والمعتمدة من منظمة الاسكوا الدولية، والتى تتناسب مع طبيعة كل منشأة، وتهدف إلى توفير خدمات صحية وفقا لأعلى معايير الجودة العالمية وبما يضمن راحة وسلامة المريض وأسرته. ومراقبة استدامة الالتزام بتطبيق المعايير بالمنشآت الطبية المعتمدة.

وفى ذات السياق، أوضح د.حسام أبوساطى، أن التعاون القائم بين الهيئة وجامعة الزقازيق يهدف إلى اتخاذ خطوات جادة لتأهيل المستشفيات التابعة للجامعة للحصول على الاعتماد بالاضافة إلى مراجعة التصميمات الهندسية للمنشآت الجديدة( مستشفى العيون، ومستشفى السلام) لتتوافق مع المعايير تيسيرا لحصولها على الاعتماد فور الانتهاء من الانشاءات والتجهيزات الطبية اللازمة لها ودخولها الخدمة، مشيرا إلى أن الهيئة توفر خدمات وبرامج تدريبية، وورش عمل وندوات لتنمية مهارات وقدرات العاملين بالقطاع الصحى على تطبيق جودة الرعاية الصحية.

وخلال البرنامج التدريبى، استعرض د.السيد العقدة، عضو مجلس ادارة الهيئة، رحلة المنشأة نحو الحصول على الاعتماد المبدئى وفقا للمعايير الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والتى تتضمن معايير السلامة الوطنية وتهدف إلى ضمان أمان وسلامة المريض ومقدمى الخدمة الصحية والمنشأة والبيئة المحيطة، بالاضافة إلى شرح معايير إدارة الدواء، والتواصل الفعال مع المريض وأسرته.

وبنهاية الزيارة، تفقد د. أحمد طه المعمل الرئيسى بمستشفى الجراحة بجامعة الزقازيق والذى يعتبر أول معمل بالجامعات المصرية يحصل على اعتماد "جهار"، حيث تفقد أقسام المعمل (استقبال المرضى، وقسم الميكروبيولوجى، والكيميائى، والباثولوجي)، وتعرف على رحلة المريض داخل المعامل بداية من تسجيل الملف الطبى، ومرورا بسحب العينة، حتى الحصول على النتائج والنظام الالكترونى المطبق بالمعمل.

شارك باللقاء د وائل الدرندلى، عضو مجلس إدارة الهيئة، د.وليد ندا، المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة الزقازيق، د. غادة نصر، مدير ادارة الجودة بالمستشفيات الجامعية.