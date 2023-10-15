اليوم السابع
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ناشط مؤيد لفلسطين يقاطع بايدن أثناء خطابه: دع غزة تعيش وأوقف إطلاق النار الآن

الأحد، 15 أكتوبر 2023 07:04 م
ناشط مؤيد لفلسطين يقاطع بايدن أثناء خطابه: دع غزة تعيش وأوقف إطلاق النار الآن بايدن
كتب محمد جمال

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قاطع ناشط مؤيد للفلسطينيين، الرئيس الأمريكى جو بايدن خلال خطابه الرئيسى الذى ألقاه مساء السبت فى العشاء السنوى لحملة حقوق الإنسان فى واشنطن، وهتف قائلاً "دع غزة تعيش" و"أوقفوا إطلاق النار الآن".
 
ووفقا لما نشرته الجارديان البريطانية، توقف الرئيس الأمريكى لفترة وجيزة ردا على المحتجين، قائلا إنه لا يستطيع سماع ما يقولونه قبل أن يواصل تصريحاته.
 
الجارديان
الجارديان
 
قال بايدن: “شكرًا لك على كل ما تقوله...لا أستطيع سماعك”.
 
فى خطابه خلال العشاء، تحدث بايدن عن الأزمة الإنسانية فى غزة الناجمة عن القصف الإسرائيلى العنيف على القطاع المكتظ رداً على هجوم حماس على إسرائيل.
 
وقال "بايدن" إن الأزمة الإنسانية في غزة - العائلات الفلسطينية البريئة والأغلبية العظمى التى لا علاقة لها بحماس - يتم استخدامها كدروع بشرية".
 
وأضاف بايدن: “علينا أن نرفض الكراهية بكل أشكالها. 
 

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأحد، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 2450 شهيدا وإصابة 9200 آخرين بجراح مختلفة، جاء ذلك في بيان مقضب صادر عن وزارة الصحة في قطاع غزة.

أكد مسؤولون فلسطينيون رفضهم مخطط الاحتلال الإسرائيلي بتهجير سكان غزة من منازلهم ودفعهم للخروج من القطاع بهدف تهجيرهم، وهو ما يدحض المخطط الإسرائيلي الذي يهدف لإفراغ قطاع غزة من الفلسطينيين ضمن تحركات يقوم بها وزراء في حكومة اليمين المتطرف لتنفيذ المخطط في الأراضي المحتلة.

 







بايدن

مقاطعة بايدن

غزة

إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلى



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