نادي القضاة يدين عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

كتب: أحمد إسماعيل

أدان مجلس إدارة نادي قضاة مصر العدوان الغاشم من الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وقتل المدنيين العزل والنساء والأطفال، وتدمير قطاع غزة بشكل ممنهج غير مسبوق.

ثمن نادي قضاة مصر موقف القيادة السياسية القوي في الحفاظ على مقدرات الوطن وآمنه القومي، ومنع تصفية القضية الفلسطينية بترحيل الفلسطينيين عن أراضيهن، والحفاظ على حقوقهم المشروعة وتقديم كامل الدعم لهم والعمل على وقف تصعيد العمليات العسكرية داخل الأراضي الفلسطينية.

وأعلن نادي القضاة في إطار دعم الشعب المصري الدائم للقضية الفلسطينية وتقديم يد العون لإخواننا الفلسطينيين، حملة تبرع قضاة مصر بالدم للمصابين بقطاع غزة يوم الجمعة القادم بمقر النادي، عقب صلاة الجمعة.