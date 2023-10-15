نائب محافظ الجيزة يوجه برفع معدلات تنفيذ تطوير ورصف الحوامدية وأبو النمرس

تفقد إبراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن أعمال الخطة الاستثمارية للعام الحالى 2023 /2024 للتطوير والرصف بمدينتى الحوامدية وأبو النمرس، وذلك فى إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وتابع النائب أعمال التوسعة والتطوير بشارع محمد متولى الشعراوى بداية من طريق مصر أسيوط حتى كورنيش النيل بمدينة الحوامدية وأعمال التطوير والتوسعة ووضع طبقة السن بطريق 6 أكتوبر من مدرسة ترسا التجريبى حتى كوبرى شبرامنت بمدينة أبو النمرس تمهيدا للبدء فى أعمال الرصف، موجها برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال فى مواعيدها الزمنية المحددة.

واختتم نائب المحافظ جولته الميدانية بتفقد محطة رفع مصرف اللبينى الزراعى بالحرانية للاطمئنان على انتظام العمل داخل المحطة ومتابعة عملية رفع مياة الصرف الزراعى، مشددا على مسؤلى الصرف الزراعى بالمتابعة والمرور المستمر للتأكد من انخفاض منسوب مياه الصرف الزراعى بالمصارف العمومية.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة، هانى السيسى رئيس مدينة الحوامدية، ومبروك عمارة رئيس مركز أبو النمرس، ومسؤولى مديرية الطرق والإدارة العامة لصرف شمال الجيزة وشركة مياه الجيزة وشركة كهرباء جنوب القاهرة والشركات المنفذه لأعمال الرصف.