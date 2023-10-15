مظاهرات فى برشلونة الإسبانية للتضامن مع القضية الفلسطينية ودعم الفلسطينيين

فاطمة شوقى

تظاهر حوالى 700 شخص في مدينة برشلونة الإسبانية، لإظهار الدعم والتضامن مع فلسطين، وبدأت المظاهرة، في شارع رامبلا ديل رافال، وتوجهت عبر ساحة الجامعة وساحة كتالونيا حتى وصلت إلى مقر الاتحاد الأوروبي في شارع باسيج دي جراسيا، حسبما قالت صحيفة الدياريو الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المتظاهرين كانوا يحملون لافتات مكتوب عليها "تكريم الشهداء" وآخرى تحمل رسالة "عاشت المقاومة الفلسطينية"، بالإضافة إلى لافتات آخرى مكتوب عليها "إنها ليست حربا وإنما إبادة جماعية ".

وكان رئيس حكومة إسبانيا، بيدرو سانشيز على الاعتراف بدولة فلسطين وحل الدولتين وذلك من أجل انهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلى، وقال إن ذلك "حتى يتمكنوا من التعايش في سلام وأمن، ولن يتم حل تلك الأزمة الا عند حل الدولتين".

وأعرب سانشيز عن أسفه لأن الصراع يسبب "الكثير من المعاناة والقلق وعدم الاستقرار" سواء في المنطقة أو في جميع أنحاء العالم خلال تجمع حاشد في ميريدا بإكستريمادورا.

وفى السياق نفسه ،حث حزب بوديموس الاسبانى الاتحاد الأوروبى على ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف الهجمات على غزة ، وطلب وزير الحقوق الاجتماعية والأمين العام لحزب بوديموس أيونى بيلارا أن "تقوم الحكومة بإحالة نتينياهو الى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وذكّرت مصادر الحزب الاشتراكي العمالي، بأن مجلس النواب وافق في نوفمبر 2014، بدعم من جميع الفئات، على اقتراح يحث الحكومة على الاعتراف بفلسطين كدولة.

وكانت قررت الحكومة الإسبانية زيادة المساعدات التي تمنحها للفلسطينيين 100 مليون يورو آخرى، حيث منحت الدولة الأوروبية 900 مليون يورو خلال العقود الثلاثة الماضية من خلال برامج التعاون المختلفة.