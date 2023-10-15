مصرع شخص وإصابة 93 آخرين جراء زلزال غرب أفغانستان الأخير

ونقلت قناة "فرنسا 24" الإخبارية - في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - عن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي قوله إن الزلزال وقع بعد الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد ، وكان مركزه على بعد 33 كيلومترا شمال غرب مدينة "هيرات" عاصمة الإقليم الذي يحمل نفس الاسم.

وأشارت القناة الإخبارية إلى أن الزلزال تبعه هزة ارتدادية بقوة 5.5 درجة على مقايس ريختر، وذلك بعد 20 دقيقة.

وتأتي هذه التطورات عقب مرور أسبوع من وقوع زلازل قوية وهزات ارتدادية أخرى أودت بحياة آلاف الأشخاص وسوت قرى بأكملها بالأرض في نفس المنطقة غرب أفغانستان.