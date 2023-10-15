اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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مصرع شخص وإصابة 93 آخرين جراء زلزال غرب أفغانستان الأخير

الأحد، 15 أكتوبر 2023 01:59 م
مصرع شخص وإصابة 93 آخرين جراء زلزال غرب أفغانستان الأخير مقياس ريختر - أرشيفية
أ ش أ

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أسفر الزلزال القوي الذي ضرب غرب أفغانستان صباح اليوم الأحد، وبلغت قوته 6.3 درجة على مقياس ريختر في مصرع شخص واحد على الأقل وإصابة 93 آخرين، وذلك وفقا لما أعلنه كبير الأطباء في مستشفى "هيرات" الإقليمي عبد القديم محمدي.

ونقلت قناة "فرنسا 24" الإخبارية - في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - عن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي قوله إن الزلزال وقع بعد الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد ، وكان مركزه على بعد 33 كيلومترا شمال غرب مدينة "هيرات" عاصمة الإقليم الذي يحمل نفس الاسم.

وأشارت القناة الإخبارية إلى أن الزلزال تبعه هزة ارتدادية بقوة 5.5 درجة على مقايس ريختر، وذلك بعد 20 دقيقة.

وتأتي هذه التطورات عقب مرور أسبوع من وقوع زلازل قوية وهزات ارتدادية أخرى أودت بحياة آلاف الأشخاص وسوت قرى بأكملها بالأرض في نفس المنطقة غرب أفغانستان.

 







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