مستشار المفتى: القضية الفلسطينية ستكون حاضرة بقوة بالمؤتمر العالمى للإفتاء

قال الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتى الجمهورية، الأمين العام للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم: أن القضية الفلسطينية ستكون حاضرةً بقوة فى أعمال المؤتمر العالمى الثامن للإفتاء الذى سيُعقد بعد أيام.

وأضاف أن العديد من المنظمات الأممية والدولية أكَّدت المشاركة فى فعاليات المؤتمر بالحضور المباشر أو عن طريق الفيديو كونفرانس؛ الأمر الذى يكسب المؤتمر أهمية دولية كبيرة، ويحدث زخمًا كبيرًا حول أطروحاته ومناقشاته.

كما أشار إلى أن المؤتمر قد أطلق تطبيقًا إلكترونيًّا خاصًّا به يستطيع كافة الأشخاص من خلاله متابعة جميع تفاصيل وأعمال ومناقشات المؤتمر، وما ينشر عنه من أخبار، كما يذاع بث مباشر لجلسات المؤتمر عبر التطبيق، الذى يمكن تحميله من خلال هذا الرابط:

لنظام الأندرويد: (https://cutt.us/q25MH )

لنظام الآى أو إس: (https://cutt.us/g4a5H )

كذلك كشف مستشار مفتى الجمهورية الستار عن عدد من المبادرات المنتظر الإعلان عنها خلال الجلسة الختامية بالمؤتمر، ويأتى فى مقدمتها الإعلان عن الدليل الإعلامى للصحفيين الأجانب، وإطلاق بوابة (IFatwa.org)؛ أول بوابة إلكترونية رقمية تتضمن جوانب إعلامية وتحليلية وبحثية وخدمية تتعلق جميعها بالفتوى الشرعية ومفرداتها المختلفة، وتوفر أحدث الإحصاءات والمؤشرات والتقارير المتعلقة بالحقل الإفتائى، وغيرها من المبادرات والمشروعات الهامة.

وأضاف أن فعاليات المؤتمر ستتضمن كذلك عقد مجموعة من الندوات وورش العمل والبرامج الخاصة بتحديات الألفية الثالثة، منها ورشة برنامج تأهيلى للقيادات الدينية حول مكافحة خطاب الكراهية، وكذلك ورشة تحليل خطاب الجماعات المتطرفة فى الألفية الثالثة، وأيضًا ورشة البوصلة الأخلاقية لاستخدامات الذكاء الاصطناعى دينيًّا وإفتائيًّا.

جدير بالذكر أن الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم ستعقد مؤتمرها العالمى الثامن للإفتاء فى الفترة من 18 إلى 19 أكتوبر الجارى بفندق الماسة بمدينة نصر، تحت عنوان "الفتوى وتحديات الألفية الثالثة"، تحت مظلة دار الإفتاء المصرية، وبرعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحضور علماء ومفتين ووزراء ومتخصصين من أكثر من مائة دولة.