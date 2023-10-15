اليوم السابع
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مستشار الرئيس الفلسطينى: نشكر مصر على ما قدمته لفلسطين على مر التاريخ

الأحد، 15 أكتوبر 2023 02:39 م
مستشار الرئيس الفلسطينى: نشكر مصر على ما قدمته لفلسطين على مر التاريخ مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية الدكتور محمود هباش
أ ش أ

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أعرب قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية الدكتور محمود هباش، اليوم الأحد، عن شكره العميق لمصر على ما قدمته على مر التاريخ، ولاتزال تقدمه إلى فلسطين.

وقال هباش - في تصريح خاص لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية ـ "إن المساعدات الإنسانية لم تدخل حتى الآن إلى القطاع بسبب إسرائيل التي تغلق غزة إغلاقا كاملا وتهدد بقصف قوافل الإغاثة"، لافتا إلى أن قطاع غزة بحاجة ماسة إلى المساعدات، وهي موجود بالجانب المصري، ولكن كل الطرق مغلقة.

وأكد أن مصر وكل الدول العربية بادرت بمد يد العون منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي، مشددا على أن القيادة الفلسطينية تضع نصب أعينها، كأولوية أولي، وقف هذا العدوان وفتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة ثم الذهاب إلى حل الأزمة من جذورها من خلال إنهاء الاحتلال.







فلسطين

الرئاسة الفلسطينية

محمود هباش

مصر

القضية الفلسطينية

العدوان على قطاع غزة

دعم فلسطين



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