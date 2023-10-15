اليوم السابع
Ads
الأحد، 15 أكتوبر 2023 07:39 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

مدير مكتبة الإسكندرية يكرم الفائزين بمسابقتي "اقرأ وشارك" و"ابحث عن الأثر"

الأحد، 15 أكتوبر 2023 06:23 م
مدير مكتبة الإسكندرية يكرم الفائزين بمسابقتي "اقرأ وشارك" و"ابحث عن الأثر" الفائزين فى المسابقة
الإسكندرية- جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، بمكتبه اليوم الفائزين، بجوائز مسابقتي "اقرأ وشارك" و"ابحث عن الأثر"، والتي اقامتها مكتبة الإسكندرية فى شهري يوليو وأغسطس 2023.

وأعرب زايد عن أهمية الدور الذي تلعبه مكتبة الإسكندرية وتشجيع الشباب على القراءة والتفاعل في الانشطة الثقافية والفنية المتنوعة والاستفادة منها؛ ومن ثم دعا الفائزين إلى الانخراط في الأنشطة المتعددة المقامة باستمرار على مدار العام ، كما حثهم أيضًا على زيارة قاعة إطلاع المكتبة لما بها من فوائد عظيمة للشباب الدؤوب على القراءة.
 
وتهدف تلك المسابقات إلى زيادة الوعي لدى الشباب وروح الاستكشاف والبحث العلمي وتعميق الوعي التاريخي لديه، من خلال الدور الذي تؤديه مكتبة الإسكندرية في ذلك الصدد.
 
 
 

 







الاسكندرية

مكتبة الإسكندرية

الوعى التاريخى

اخبار مصر

اخبار الاسكندريه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة