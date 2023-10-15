محافظ شمال سيناء يستقبل السفير التونسى والوفد المرافق له خلال زيارته العريش

استقبل اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم، محمد بن يوسف، السفير التونسى فى القاهرة، والوفد المرافق له، خلال زيارته إلى مدينة العريش، بشمال سيناء، وأكد المحافظ أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، كان له بعد نظر فى رفع كفاءة مطار العريش، وعودته للعمل، حيث يتم استقبال المساعدات المقدمة من عدة دول عبر المطار .

وأضاف المحافظ، أن مصر تعمل على جميع الأصعدة على إيصال المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة، مؤكدًا على أن مصر رفضت عبور الرعايا الأجانب، حيث أن الموقف المصرى واضح منذ البداية وهو تسهيل عبور المساعدات الإنسانية والغذائية والأدوية إلى قطاع غزة.

بدوره أكد السفير التونسى على أن مصر لم تتخل يومًا عن الأشقاء العرب، وأن مصر لم تتخل عن دعم القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن مصر أكبر داعم لها على مر التاريخ.

وأضاف السفير التونسى، أن مصر تتحمل الكثير من أجل القضية الفلسطينية، وأن مواقف مصر تجاه القضية الفلسطينية مشرفة ويشهد لها الجميع، وأن العلاقات بين مصر وتونس مميزة. ووجه السفير الشكر للدولة المصرية والقيادة السياسية على دورها الكبير فى استقبال المساعدات لصالح أهالى قطاع غزة، وتيسير الإجراءات فى وقت قياسى، لافتا إلى دعم تونس لقطاع غزة فى صورة مساعدات. وأشار السفير إلى أن تونس أرسلت طائرة إلى مطار العريش حملت على متنها 11.5 طن من المساعدات الطبية والأدوية وحليب الأطفال، لافتًا إلى إرسال تونس للمزيد من المساعدات خلال الفترة المقبلة.