اليوم السابع
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الأحد، 15 أكتوبر 2023 06:07 م
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محافظ سوهاج يحيل سكرتير عام المحافظة للنيابة العامة

الأحد، 15 أكتوبر 2023 04:50 م
محافظ سوهاج يحيل سكرتير عام المحافظة للنيابة العامة اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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أحال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، سكرتير عام المحافظة عصام الدين الليثي للنيابة العامة على خلفية قيامه بالتعاقد غير القانوني مع أحد الفنادق بنطاق المحافظة، مما تسبب فى تكبد المحافظة لخسائر مالية كبيرة.
 
وقد بدأت النيابة العامة بالفعل التحقيق فى القضية رقم 3760 لسنة 2023 قسم ثان سوهاج، حيث أثبتت تحريات الجهات الرقابية عن قيام المذكور منفردا بإبرام التعاقد مع أحد الفنادق دون اتباع الإجراءات القانونية المتبعة فى مثل تلك الحالات، وبقيمة مالية تصل إلى أربعة أضعاف الأسعار السائدة، وقد تم استدعاء المذكور للمثول أمام تحقيقات النيابة العامة.
 






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