محافظ الغربية يتفقد مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

الغربية محمد طارق

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الأحد، مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام للاطمئنان على جاهزيته الكاملة.

وتفقد محافظ الغربية، خلال الجولة، مقر مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والذي تم إنشاؤه على مساحة 285 متر مربع داخل ديوان عام المحافظة بتكلفة 14,3 ملايين جنيه للاطمئنان على توافر كافة الأجهزة والمعدات لتأدية المهام المطلوبة على أكمل وجه، وأشار المحافظ إلى أن مركز الشبكة الوطنية تم تصميمه وفقا لأحدث المقاييس والمعايير العالمية.

وخلال الجولة أجرى محافظ الغربية اتصالا مرئيا كتجربة عملية على أرض الواقع مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمحافظة، من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا، وتهدف إلى دعم خطة الدولة وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 كونها العمود الفقري لاتصالات الجهات الإدارية بأجهزة الدولة والحفاظ على خصوصية البيانات من خلال شبكة لاسلكية متطورة ومؤمنة بشكل كامل وتحقيق السيطرة الكاملة والتعاون الدائم بين كافة الجهات المعنية لتوفير خدمات الطوارئ وتأمين المرافق المهمة وإدارة كافة المخاطر لضمان التعامل اللحظي معها؛ حفاظا على مقدرات ومكتسبات الدولة المصرية.

وأشار محافظ الغربية الي أن مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة يعد إنجازا تاريخيا ونقلة حضارية كبرى لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة، حيث تتضمن الشبكة جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية بكفاءة تامة وخلال إطار زمني محدد، عن طريق تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالدولة.

الجدير بالذكر أن المركز يعمل على مدار الساعة ويضم 16 فرد في الوردية الواحدة يمثلون الجهات التالية (4) إدارة الأزمات بالمحافظة (2) تحديث بيانات - (1) مساعات فنية (1) شركة مياه الشرب والصرف - (1) شركة الغاز - (1) شركة الكهرباء - (1) مديرية الصحة - (1) إسعاف - (1) حماية مدنية - (1) مرور- (1) اتصالات مديرية الأمن.