محافظ الغربية يتفقد محطة مياه كفر الزيات ومستشفى كفر الزيات العام.. صور

الغربية محمد طارق

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بجولة تفقدية مفاجأة لمتابعة سير العمل ومعرفة مدى استعداد محطة مياه كفر الزيات ومستشفى كفر الزيات العام ونقطة إسعاف كفر الزيات، لإدارة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها في حالة وقوع أي أزمة أو كوارث طبيعية من خلال الاستعداد المسبق بحضور عادل داود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات.

بدأت الجولة بتفقد المحافظ محطة المياه المرشحة بمدينة كفر الزيات والتي تقع على مساحة 36 الف م 2 في الجهة الشرقية لمدينة كفر الزيات على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، لتخدم سكان مدينة كفر الزيات بالكامل، وأنشأت المحطة على مرحلتي المرحلة الأولى سنة 2008: بطاقة (300 ل/ ث) والمرحلة الثانية سنة 2021: بطاقة (400 ل/ ث)، وبطاقة تصميمية للمياه العكرة: 770 ل/ ث وطاقة فعليه للمياه العكرة: 385 ل/ ث، والطاقة التصميمية للمياه المرشحة: 700 ل/ ث الطاقة الفعلية للمياه المرشحة: 300ل/ ث

وتفقد المحافظ خطوط طرد المحطة 1 خط طرد رئيسي للمحطة قطر الخط 600م صلب، وعدادات القياس للمحطة: 1 جهاز التراسونيك على خط الطرد الرئيسي للمحطة وعدد (1) جهاز التراسونيك على خط العكرة.

وتابع المحافظ جولته بزيارة مفاجئة لمستشفى كفر الزيات العام، للاطمئنان على تقديم الخدمة الطبية للمرضي والمصابين والمترددين علي المستشفى، والتأكد من مدى جاهزية المستشفى لإدارة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها في حالة وقوع أي أزمة أو كوارث طبيعية، حيث تفقد عددا من أقسام المستشفى شملت مبنى العيادات الخارجية، قسم الاشعه ووحدة الأشعة المتنقلة، وقسم العناية المركزة، وقسم العمليات والحضانات للمبتسرين، والصيدلية المركزية للمستشفى للتأكد من توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى.

وخلال جولته، استمع المحافظ، للمرضى المتواجدين داخل المستشفى، للتأكد من مدى تقديم الخدمات الطبية بصورة لائقة.

وأكد "المحافظ" على أننا نعمل جميعا كلا في موقعه تنفيذيين وأطباء من أجل خدمة المواطنين، وتلبية كافة مطالبهم وحل مشاكلهم وتقديم الخدمة الطبية للمرضي والمصابين، مؤكدا على أن هؤلاء المواطنين هم أب وأم وأخ وأخت وأبناء لنا جميعا يجب أن نراعي ضمائرنا جميعا معهم.

واختتم المحافظ جولته بتفقد نقطة إسعاف كفر الزيات، والتي تضم 6 سيارات مجهزة على أعلى مستوى من الكفاءة والجاهزية، و2 سيارات إسعاف إدارية للاطمئنان على مدى جاهزيتها وتقديم الخدمات للمواطنين في حالة حدوث أي طارئ وعمل الإسعافات الأولية للمصابين أثناء نقلهم للمستشفى لاستكمال العلاج.