اليوم السابع
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محافظ الغربية يتفقد تطوير أرض المجزر القديم وتحويله إلى حملة ميكانيكية.. صور

الأحد، 15 أكتوبر 2023 09:11 م
محافظ الغربية يتفقد تطوير أرض المجزر القديم وتحويله إلى حملة ميكانيكية.. صور محافظ الغربية يتفقد تطوير أرض المجزر القديم
الغربية عادل ضرة

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أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استمرار الاجتماعات والجولات الميدانية؛ لمتابعة مشروعات الرصف ومشروعات التطوير الجارية ضمن خطة المحافظة لتذليل العقبات وإنهاء المشروعات في موعدها المحدد وطبقا لأعلى المعايير.
 
جاء ذلك خلال الجولة المسائية التي قام بها المحافظ لمتابعة الأعمال بمشروع تطوير أرض المجزر القديم بالعجيزي وتحويله إلى حملة ميكانيكية والذي شارف على الانتهاء.
 
وتابع المحافظ خلال الجولة أعمال التشطيبات النهائية بالمشروع المقرر الانتهاء منه خلال أيام، وتضمنت أعمال التطوير"صب الأعمدة الخرسانية للمظلات، صب أرضيات المظلات ، تشطيب أرضيات المخازن، تشطيب الباكيات، الحمامات، الالوميتال"، وجاري الانتهاء من مد خطوط الكابلات الكهربائية، وأعمال الدهانات والمحارة.
 
محافظ الغربية يتفقد تطوير أرض المجزر القديم (1)
محافظ الغربية يتفقد تطوير أرض المجزر القديم (1)

محافظ الغربية يتفقد تطوير أرض المجزر القديم (2)
محافظ الغربية يتفقد تطوير أرض المجزر القديم (2)

محافظ الغربية يتفقد تطوير أرض المجزر القديم (3)
محافظ الغربية يتفقد تطوير أرض المجزر القديم (3)

محافظ الغربية يتفقد تطوير أرض المجزر القديم (4)
محافظ الغربية يتفقد تطوير أرض المجزر القديم (4)

محافظ الغربية يتفقد تطوير أرض المجزر القديم (5)
محافظ الغربية يتفقد تطوير أرض المجزر القديم (5)

محافظ الغربية يتفقد تطوير أرض المجزر القديم (6)
محافظ الغربية يتفقد تطوير أرض المجزر القديم (6)

 







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