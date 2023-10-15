محافظ الجيزة يتفقد نسب التنفيذ بأعمال تطوير طريق وترعة المريوطية بقطاع فيصل

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال تغطية وتطوير وتأهيل ترعة المريوطية بقطاع منطقة فيصل، وذلك ضمن المشروع الذى تنفذه محافظة الجيزة لرفع كفاءة وتطوير المحاور المؤدية للمتحف المصرى الكبير.

وتابع محافظ الجيزة أعمال التوسعة الجارية لكوبرى الشيشينى، والتى تم الانتهاء منها وبدء إجراءات تسليم الموقع للشركات المنفذة لأعمال التطوير والرصف لمسار الطريق.

وشدد محافظ الجيزة على مدير مديرية الطرق بسرعة استلام المواقع بالقطاعات المتبقية وبدء الأعمال فورًا الخاصة بالطبقة الاسفلتية لسرعة الانتهاء منها مع مراعاة توفير ساحات الانتظار والمساحات الخاصة بالمواقف ونقاط الخدمات والأكشاك التجارية واستغلال الفراغات دون تأثير على مسطح الطريق لضمان تحقيق الانسيابية المرورية.

ووجه المحافظ رئيس حى الهرم بالمتابعة الدورية للطريق وتوفير دوريات لرصد أى حالات إلقاء للمخلفات على جانبى الطريق وتوقيع العقوبات القانونية على أصحابها بالإضافة إلى متابعة نسب التنفيذ للشركات المسند إليها الأعمال ومدى الالتزام بالجدول الزمنى لها مع إزالة اى معوقات تواجه مراحل العمل لضمان الانتهاء من المشروع بالكامل.

واطلع المحافظ من مدير مديرية الطرق على نسب التنفيذ بمشروع رصف وتطوير وتوسعة طريق المنصورية بدءا من تقاطعة مع محور المهندس شريف اسماعيل بإتجاه الصليبة بالمنصورية بطول 3كم ومتوسط عرض 30م بمركز ومدينة كرداسة استكمالًا لخطة التطوير الجارية للطريق والتى بدأت بمسار الطريق بمركز ومدينة أبو النمرس مرورًا بحى الهرم وحتى مركز ومدينة كرداسة.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة واللواء خالد عصر رئيس مركز ومدينة كرداسة وطه عبدالصادق رئيس حى الهرم والمهندسة هويدا خالد مدير مديرية الإسكان والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى ومسئولى شركات المرافق والمكاتب الهندسية والاستشارية والشركات المنفذة للأعمال.