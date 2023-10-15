محافظ الجيزة يتفقد الأسواق للتأكد من تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية

كتبت - مرام محمد

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، قبل قليل، السلاسل التجارية للتأكد من الالتزام بتنفيذ نسب التخفيضات من 15 إلى 25%، وذلك تنفيذا لمبادرة مجلس الوزراء التي أطلقها بالتعاون مع الوزارات المعنية واتحادي الغرفة التجارية والصناعية، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وتتضمن المبادرة 7 سلع أساسية وهي "السكر، وزيت الطعام، والأرز والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة"، واللحوم والدواجن والبيض، حيث أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن المبادرة تستمر لمدة 6 أشهر بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، منوه إلى زيادة المعروض من السلع بمنافذها لتحقيق التوازن السلعي في السوق والمساهمة في إنجاح المبادرة.

ومن جانبها، تتابع الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك مدى الالتزام بالأسعار المتفق عليها مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات في إطار الحرص على مواجهة ارتفاع الأسعار التي تشهده الأسواق، كما بدأت وزارة التموين في مد منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بكل السلع الغذائية.