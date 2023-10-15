محافظ البحر الأحمر يجرى جولة تفقدية لمتابعة الأسعار والالتزام بالقوانين التجارية

أجرى اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، جولة تفقدية مكثفة على الأسواق المحلية بمدينة الغردقة بهدف متابعة الأسعار وضمان الالتزام باللوائح والقوانين التجارية، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وجهود الحكومة لمكافحة جشع التجار وضمان توافر المنتجات الأساسية بأسعار معقولة.

وشدد المحافظ على جميع التجار ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة وعدم التلاعب بها، وأكد إلى أن الحكومة تتخذ إجراءات حازمة ضد أى ممارسات تجارية غير قانونية.

وأعلن المحافظ عن بدء حملات تفتيشية مستمرة لمراقبة الأسعار وصلاحية المنتجات الغذائية، هذه الحملات تهدف إلى ضمان جودة المنتجات والامتثال للمعايير الصحية والسلامة، وذلك فى إطار جهود الحكومة للحفاظ على استقرار الأسعار وضمان توفر المواد الغذائية الأساسية للمواطنين ومشاركة القطاع الخاص لتخفيض الأسعار.

وخلال جولته أعلن بعض الماركات الشهيرة فى الغردقة تخفيضات تصل إلى 35% ليصل سعر كيلو السكر إلى 27 والأرز إلى 24 جنيها و7 جنيهات للمكرونة و34 للزيت الخليط ونسبة 18% تخفيض على الألبان و15% للدواجن.

رافق المحافظ خلال الجولة كمال سليمان السكرتير العام المساعد واللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، وخالد رضا رئيس الغرفة التجارية، انطونيوس صلاح أمين صندوق الغرفة، وشاذلى عايش مدير مديرية التموين ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.