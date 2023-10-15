محافظ الإسكندرية يتفقد مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بنسب تصل 25%.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية والتى أعلن عنها رئيس الوزراء بتوجيهات من القيادة السياسية لعدد من السلع الغذائية منها السكر والزيت والمكرونة والبيض والدواجن والفول والعدس والألبان ومنتجاتها من الجبن.

وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتفقد المحافظ عروض التخفيضات فى أفرع السلاسل التجارية المشاركة فى المبادرة، واستمع إلى شرح حول اسعار التخفيضات.

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة المهندس أحمد إبراهيم وكيل الوزارة بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالأسكندرية حيث تم الاتفاق من خلال الغرفة التجارية مع فروع أكبر 6 سلاسل تجارية بالإسكندرية على ضخ السلع الغذائية فى أماكن خاصة بالمبادرة داخل هذه الفروع ومعلن عليها أسعار المبادرة بعد التخفيض.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم تكليف جميع الأجهزة التنفيذية والرقابية بالتفتيش المستمر على كافة الأسواق والشوادر والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة والمحال التجارية للتأكد من الإلتزام بالأسعار المعتمدة وتوافر السلع والتصدى لأى محاولات احتكارية لأى سلعة من السلع وخاصة من السلع الأساسية التى أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عن تخفيض أسعارها، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه بمخالفة الأسعار.

ووجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء وجميع الجهات المعنية بالعمل على التوسع في إقامة شوادر ومنافذ البيع، وطرح كميات مضاعفة من السلع الغذائية بأسعارها المخفضة، والوصول بالسلع لكل شبر من أرض المحافظة ، وذلك بالتنسيق المتواصل مع مديريتي التموين، بالإضافة إلى الغرفة التجارية والجمعيات الأهلية، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من تلك المنافذ والتخفيضات الموجودة بها، وفقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

وأكد أحمد ابراهيم ،وكيل وزارة التموين بالإسكندرية،أنه تم اتخاذ إجراءات تفعيل مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية الاساسية وذلك عن طريق التنسيق بين مديرية التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية لبحث إقامة معارض للسلع الغذائية الأساسية بالتعاون مع القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لخفض أسعار السلع الأساسية من الزيوت والأرز والسكر والدواجن المجمدة وبيض المائدة ومنتجات الألبان وذلك بنسب تصل إلى 25%.

كما تقدم منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأسكندرية متمثلة فى فروع شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية والتى تبلغ نحو 176 فرع على مستوى المحافظة أسعار مخفضة للسلع الأساسية حيث تضخ كميات من السكر بسعر 20 جنيها للكجم فى عدد من 3 إلى 4 فروع فى كل حى من أحياء الإسكندرية طبقا للكميات المتوافرة و كذلك طرح زيوت سعر الزجاجة 800 ملل بسعر 40 جنيها كما تضح كميات من الأرز بأسعار 20 جنيها و22 جنيها للكجم معبأ حسب الصنف و تعرض لحوم بلدى بسعر 240 جنيه للكجم و اللحوم السودانى سعر الكجم 220 جنيها و لحوم مجمدة بسعر 170 جنيها للكجم و دواجن مجمدة سعر الكجم 85 جنيها.