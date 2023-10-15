وقال ماكرون - في تغريدة كتبها باللغة العربية على منصة "إكس" (تويتر سابقا) - "‏تعمل فرنسا من أجل إنهاء فترة العنف هذه والتوترات بسرعة، وهذا من أجل مصلحة إسرائيل والفلسطينيين والشرق الأوسط والعالم"، مضيفا أنه يواصل محادثاته مع الجهات الفاعلة في المنطقة.

وتابع: يجب اتخاذ جميع التدابير الممكنة لإنقاذ حياة السكان المدنيين، في غزة كما في أي مكان آخر، كما يجب احترام القانون الإنساني في غزة كما في أي مكان آخر.