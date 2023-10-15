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لجنة تلقى طلبات الترشح للرئاسة تنتهى من فحص الأوراق وإعلان المرشحين غدا

الأحد، 15 أكتوبر 2023 11:08 ص
لجنة تلقى طلبات الترشح للرئاسة تنتهى من فحص الأوراق وإعلان المرشحين غدا المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات- أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

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انتهت لجنة تلقى أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، برئاسة المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، من فحص طلبات الترشح الأربعة التى تقدم بها المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح الرئاسى حازم عمر، حيث قامت برفع نتائج الفحص لمجلس إدارة الهيئة الوطنية لإقرارها ونشر القائمة المبدئية غدًا الاثنين.

 

وقيدت اللجنة طلبات الترشح المقدمة إليها بحسب تواريخ وساعة ورودها فى سجلها، وسلمت كل مرشح إيصالات، وفحصت جميع الأوراق المقدمة والتى تمثلت فى شهادة ميلاد طالب الترشح وصورة رسمية من المؤهل وصحيفة الحالة الجنائية وشهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء وإقرار الذمة المالية والتقرير الخاص بتوقيع الكشف الطبى على المرشحين.

 

كما قامت اللجنة بفحص تزكيات الترشح لرئاسة الجمهورية وعددها ومدى تطابقها مع الشرط الخاصة بحصول المرشح على تزكية 20 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب وإقرار كل عضو بعدم سبق تزكيته لآخر.

 

وحصر عدد تأييدات المواطنين للمرشحين بالشهر العقارى ممن استوفوا شرط أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

 

وتحققت اللجنة من تأييدات المواطنين بالتأكد منها مدونة على النماذج التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات وان المواطنين ممن لهم حق الانتخاب وكذا عدم سبق تأييدهم لطالب الترشح نفسه أو لآخر.

 

ومن المقرر أن تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات فحص طلبات الترشح، والتحقق من توافر الشروط التى حددها الدستور والقانون، على أن تعلن القائمة المبدئية للمرشحين متضمنة إعداد المزكين أو المؤيدين لهم غدا.

 

الجدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت الجدول الزمنى بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية، والذى تضمن فتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر ولمدة عشرة أيام انتهت فى 14 أكتوبر، على أن تجرى عملية الاقتراع للمصريين فى الخارج ايام 1و2و3 ديسمبر بالداخل ايام 10و11و12 ديسمبر.







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