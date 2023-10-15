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كيف تضمن فاعلية وجودة المستحضرات الدوائية؟ هيئة الدواء تجيب

الأحد، 15 أكتوبر 2023 09:55 ص
كيف تضمن فاعلية وجودة المستحضرات الدوائية؟ هيئة الدواء تجيب هيئة الدواء المصرية
كتب ـ وليد عبد السلام

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أكدت هيئة الدواء المصرية أنه لضمان فاعلية وجودة ومأمونية المستحضرات الدوائية يجب اتباع مجموعة من النصائح التالية :-  ​
 
١-الاطلاع باستمرار على الموقع الإلكترونى الخاص بالصفحة الرسمية لهيئة الدواء المصرية.
 
٢ - متابعة المنشورات الدورية والتحذيرات الواردة : www.edaegypt.gov.eg​
 
٣ - عدم شراء المستحضرات الدوائية إلا من خلال الأماكن المرخصة فقط.
 
٤-عدم شراء أصناف مجهولة المصدر أو غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، أو بدون فواتير، أو الشراء من أفراد أو كيانات غير مرخصة، أو عن طريق الإنترنت بشكل غير شرعى.​
 
٥ - عدم شراء المستحضرات الدوائية إلا بموجب فواتير معتمدة مسجل عليها البيانات.
 
٦- ويعتبر الدواء مجهول المصدر فى حالة عدم وجود هذه الفواتير المعتمدة .​
 
 






هيئة الدواء

المستحضرات الدوائية

شراء الدواء



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