كيف تضمن فاعلية وجودة المستحضرات الدوائية؟ هيئة الدواء تجيب

أكدت هيئة الدواء المصرية أنه لضمان فاعلية وجودة ومأمونية المستحضرات الدوائية يجب اتباع مجموعة من النصائح التالية :-
١-الاطلاع باستمرار على الموقع الإلكترونى الخاص بالصفحة الرسمية لهيئة الدواء المصرية.
٢ - متابعة المنشورات الدورية والتحذيرات الواردة : www.edaegypt.gov.eg
٣ - عدم شراء المستحضرات الدوائية إلا من خلال الأماكن المرخصة فقط.
٤-عدم شراء أصناف مجهولة المصدر أو غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، أو بدون فواتير، أو الشراء من أفراد أو كيانات غير مرخصة، أو عن طريق الإنترنت بشكل غير شرعى.
٥ - عدم شراء المستحضرات الدوائية إلا بموجب فواتير معتمدة مسجل عليها البيانات.
٦- ويعتبر الدواء مجهول المصدر فى حالة عدم وجود هذه الفواتير المعتمدة .
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