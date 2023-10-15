كيف تضمن فاعلية وجودة المستحضرات الدوائية؟ هيئة الدواء تجيب

كتب ـ وليد عبد السلام

أكدت هيئة الدواء المصرية أنه لضمان فاعلية وجودة ومأمونية المستحضرات الدوائية يجب اتباع مجموعة من النصائح التالية :- ​

١-الاطلاع باستمرار على الموقع الإلكترونى الخاص بالصفحة الرسمية لهيئة الدواء المصرية.

٢ - متابعة المنشورات الدورية والتحذيرات الواردة : www.edaegypt.gov.eg​

٣ - عدم شراء المستحضرات الدوائية إلا من خلال الأماكن المرخصة فقط.

٤-عدم شراء أصناف مجهولة المصدر أو غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، أو بدون فواتير، أو الشراء من أفراد أو كيانات غير مرخصة، أو عن طريق الإنترنت بشكل غير شرعى.​

٥ - عدم شراء المستحضرات الدوائية إلا بموجب فواتير معتمدة مسجل عليها البيانات.

٦- ويعتبر الدواء مجهول المصدر فى حالة عدم وجود هذه الفواتير المعتمدة .​