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كلية البنات بجامعة عين شمس تطلق كرنفال استقبال العام الدراسي الجديد.. صور

الأحد، 15 أكتوبر 2023 10:50 ص
كلية البنات بجامعة عين شمس تطلق كرنفال استقبال العام الدراسي الجديد.. صور كرنفال استقبال العام الدراسي الجديد بكلية البنات جامعة عين شمس
كتب محمود راغب

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نظمت كلية البنات جامعة عين شمس، كرنفال لاستقبال الطالبات الجدد و القدامى للعام الدراسي الجديد 2023/2024، والذي يستمر علي مدار 5 أيام تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس ونائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و برئاسة الدكتورة أميرة أحمد يوسف عميد كلية البنات والأستاذة الدكتورة مى حلمى وكيل الكلية لقطاع شئون التعليم والطلاب .
 
وافتتحت الدكتورة أميرة يوسف عميدة الكلية البنات،  فعاليات اليوم الأول بالترحيب بالطالبات الجدد و القدامى للعام الجامعى 2023 - 2024، و تم تعريف الطالبات بأقسام الكلية المختلفة، مشيرة إلى أن الكلية اتخذت إجراءات مكثفة لاستقبال العام الدراسي الجديد و تمنت للطالبات أن يكون عام سعيد ملئ بالتطور والتفوق و الانجاز .
 
وافتتحت أيضاً عميدة الكلية المعرض الخيرى للملابس و معرض الأعمال الفنية للطالبات و شهد الاحتفال طابور عرض للجوالة  .
 
وحضر الحفل طالبات الكلية و العديد من أعضاء هيئة التدريس ومسؤولي الأنشطة و الهيئة المعاونة و اعربوا عن سعادتهم بالعام الجديد  تم اخذ بعض الصور التذكارية.
 
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