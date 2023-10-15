اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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غزة.. ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإسرائيلى إلى 2329 قتيلا

الأحد، 15 أكتوبر 2023 09:21 ص
غزة.. ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإسرائيلى إلى 2329 قتيلا غزة
وكالات

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الإسرائيلي واسع النطاق على قطاع غزة منذ بدء الصراع في السابع من أكتوبر الجاري، إلى 2329 قتيلا و9714 جريحا، منذ السبت الماضي.

 

وبحسب موقع سكاى نيوز، أوضحت وزارة الصحة في القطاع إن من بين القتلى ما لا يقل عن 700 طفل و400 امرأة، ومن بين الجرحى أكثر من 2000 طفل و1400 امرأة.

 

وكانت القوات الإسرائيلية شنت، ليلة الأحد، سلسلة غارات جوية على القطاع، مستهدفة في إحداها مخيم جباليا للاجئين، الأمر الذي أدى إلى مقتل نحو 20 شخصا، بينهم أطفال.

 

واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي منازل المدنيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ أمس السبت، الأمر الذي نجم عنه مقتل وإصابة العشرات.

 

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مقتل 300 فلسطيني وإصابة 800 آخرين معظمهم من الأطفال والنساء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

 







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