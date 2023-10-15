علا الشافعى: مبادرة "الوطنية للتدريب" للتبرع بالدم للفلسطينيين انطلاقا من مسئوليتها المجتمعية

كتب محمد السيد الشاذلى - تصوير : كريم عبد العزيز

أشادت الكاتبة الصحفية علا الشافعى، رئيس تحرير "اليوم السابع" ، بمبادرة التبرع بالدم التى أطلقتها الأكاديمية الوطنية للتدريب لكافة العاملين وخريجيها ومتدربيها، تضامنا مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق، وانطلاقًا من مسؤوليتها المجتمعية.

وقالت علا الشافعى فى تصريحات لها، إن مبادرة الأكاديمية الوطنية للتدريب جيدة وجاءت تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر فى إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطينى الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف الذى أدت إلى سقوط المئات من الضحايا والمصابين.

وتابعت:"هذا الأمر أقل شيء يمكن أن يقدمه الشعب المصرى لأشقائه الفلسطينيين، مصر قدمت منذ عام 1948 العديد من الشهداء دفاعا عن القضية الفلسطينية، هذا هو دور مصر الشقيقة الكبرى لكل العرب”، مؤكدة أن القضية الفلسطينية هى قضية مصر والعرب جميعا.

وشددت الكاتبة الصحفية علا الشافعى، رئيس تحرير "اليوم السابع"، أن المصريين سيظلوا يساندون أشقائهم فى فلسطين حتى يأتى اليوم الذى نحتفل معهم بتحرير كافة الأراضى الفلسطينية".

وأطلقت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأحد، مبادرة للتبرع بالدم لكافة العاملين وخريجى ومتدربى الأكاديمية، تضامنا مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق، وانطلاقًا من مسؤوليتها المجتمعية.

وشارك عدد من متدربي وموظفى وخريجى الأكاديمية الوطنية للتدريب فى مبادرة التبرع بالدم.

وكانت مؤسستي صناع الحياة وشفاء الأورمان أعضاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بالتنسيق مع وزارة الصحة وبنك الدم، أطلقت حملة موسعة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوى حياة" بمختلف الجامعات المصرية لدعوة الشباب والمواطنين للتبرع بالدم من خلال سيارت متنقلة تجوب جميع المحافظات، وذلك لدعم الأشقاء الفلسطينين جراء أعمال العنف التي شنتها اسرائيل علي قطاع غزة.

يأتى ذلك بالتزامن مع استعدادات إرسال التحالف قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية.

وفى السياق ذاته، أكد التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى مواصلة جهوده فى إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بكافة أشكالها حتى تحسن الأوضاع.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر فى إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطينى الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف الذى أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.