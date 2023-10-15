علا الشافعى تشارك فى مبادرة "الوطنية للتدريب" للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى

كتب محمد السيد الشاذلى - تصوير كريم عبدالعزيز

- علا الشافعى وهانى رفعت ومحمود جاد يشاركون فى مبادرة "الوطنية للتدريب" للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى



شاركت الكاتبة الصحفية علا الشافعى، رئيس تحرير "اليوم السابع"، اليوم الأحد، فى مبادرة التبرع بالدم التى أطلقتها الأكاديمية الوطنية للتدريب لكافة العاملين وخريجيها ومتدربيها، وذلك تضامنا مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق، وانطلاقًا من مسؤوليتها المجتمعية.

كما شارك أيضا فى المبادرة، الكاتب الصحفى هانى رفعت مدير عام التحرير بجريدة اليوم السابع، والكاتب الصحفى محمود جاد مدير تحرير اليوم السابع.

توافد عدد من متدربي وموظفى وخريجى الأكاديمية الوطنية للتدريب، ظهر اليوم الأحد، على مقر الأكاديمية

للمشاركة فى مبادرة التبرع بالدم التى أطلقتها الأكاديمية لكافة العاملين وخريجيها، وذلك تضامنا مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق، وانطلاقًا من مسؤوليتها المجتمعية.

وارتدى عدد من خريجى الأكاديمية تيشرتات مكتوب عليها :"شريان واحد".

وكانت مؤسستي صناع الحياة وشفاء الأورمان أعضاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بالتنسيق مع وزارة الصحة وبنك الدم، أطلقت حملة موسعة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوى حياة" بمختلف الجامعات المصرية لدعوة الشباب والمواطنين للتبرع بالدم من خلال سيارت متنقلة تجوب جميع المحافظات، وذلك لدعم الأشقاء الفلسطينين جراء أعمال العنف التي شنتها اسرائيل علي قطاع غزة.

يأتى ذلك بالتزامن مع استعدادات إرسال التحالف قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية.

وفى السياق ذاته، أكد التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى مواصلة جهوده فى إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بكافة أشكالها حتى تحسن الأوضاع.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر فى إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطينى الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف الذى أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.