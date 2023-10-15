طقس الإسكندرية اليوم.. هطول أمطار وسحب كثيفة والصغرى تسجل 19 درجة

الإسكندرية -أحمد الزغبى

تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الأحد، انخفاضا فى درجات الحرارة وهطول أمطار على أنحاء متفرقة بالمحافظة، مع انتشار للسحب الركامية فى سماء عروس البحر المتوسط، وتسجل درجات الحرارة اليوم، العظمى 27 درجة، والصغرى تسجل 19 درجة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد، انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم شبورة مائية من (4 إلى 7 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

كما تتوقع اليوم انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ، مع وجود فرص أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى، وأمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وأمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على مناطق متفرقة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 21، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 21، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 23.